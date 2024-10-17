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Rojin Kabaiş'in babası konuştu: 'Kızımın vücudunda darp izi vardı, gördüm'
Rojin Kabaiş'in babası konuştu: 'Kızımın vücudunda darp izi vardı, gördüm'
Sputnik Türkiye
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, intihar iddialarını reddederken, genç... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
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Van'da kaldığı yurttan akşam saatlerinde ayrıldıktan sonra 18 gün boyunca aranan ve cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in internetten 'otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabında para ne olur' gibi aramalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken bir televizyon programına katılan baba Nizamettin Karaiş 'intihar' iddiaları kesin bir dille reddetti. Baba Kabaiş "24 kilometre uzağa, o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka” dedi. 'Kızım bir vahşete kurban gitti'Acılı baba şunları söyledi:'Darp izi var'Hatta darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi: ‘Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı' yıpranmamıştı. O morlukları gördüğümde o zaman acım çok tazeydi ve aklım başımda değildi. Kesinlikle birileri bu çocuğu götürdü. O çocuk 24 kilometre yolu asla katedemez. Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış.Bugüne dek bizim ailemizde dedelerimizin dedeleri dahil; benim küçüklüğümden bu yana ailede tek kişi bile intihar etmemiş. Kızımın da intihar etmesi mümkün değil. Ben orada daha evvel içki içen insanların bıraktığı boş şişeler olduğuna denk geldim. Tahminim oradaki insanlar bir şey yapmış olabilir çünkü kızım orada çakıl taşı topluyordu. İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir. Kızımı götürüp zarar verdiklerini düşünüyorum.”
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Rojin Kabaiş'in babası konuştu: 'Kızımın vücudunda darp izi vardı, gördüm'

16:11 17.10.2024 (güncellendi: 16:12 17.10.2024)
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965
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Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, intihar iddialarını reddederken, genç kızın vücudunda darp izi olduğunu söyledi.
Van'da kaldığı yurttan akşam saatlerinde ayrıldıktan sonra 18 gün boyunca aranan ve cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in internetten 'otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabında para ne olur' gibi aramalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken bir televizyon programına katılan baba Nizamettin Karaiş 'intihar' iddiaları kesin bir dille reddetti. Baba Kabaiş "24 kilometre uzağa, o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka” dedi.

'Kızım bir vahşete kurban gitti'

Acılı baba şunları söyledi:

“Rojin'in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. ‘Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış' deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. Mutlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi. Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu. Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak.

'Darp izi var'

Hatta darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi: ‘Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı' yıpranmamıştı. O morlukları gördüğümde o zaman acım çok tazeydi ve aklım başımda değildi. Kesinlikle birileri bu çocuğu götürdü. O çocuk 24 kilometre yolu asla katedemez. Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış.
Bugüne dek bizim ailemizde dedelerimizin dedeleri dahil; benim küçüklüğümden bu yana ailede tek kişi bile intihar etmemiş. Kızımın da intihar etmesi mümkün değil. Ben orada daha evvel içki içen insanların bıraktığı boş şişeler olduğuna denk geldim. Tahminim oradaki insanlar bir şey yapmış olabilir çünkü kızım orada çakıl taşı topluyordu. İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir. Kızımı götürüp zarar verdiklerini düşünüyorum.”
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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