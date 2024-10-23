https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/kuzey-avrupa-ulkelerinden-israile-unrwanin-yetkisini-ancak-bm-genel-kurulu-tanimlar-1089562378.html

Kuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar

Kuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar

Sputnik Türkiye

İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler'in Filistin'deki yardım kurumu UNRWA'nın yasaklanmasını içeren yasa tasarısına eleştiriler yoğunlaştı. Norveç... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T13:50+0300

2024-10-23T13:50+0300

2024-10-23T13:50+0300

israil- filistin çatışması

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

iskandinav ülkeleri

kuzey ülkeleri

norveç

danimarka

izlanda

isveç

finlandiya

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Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Orta Doğu'daki Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarına cevap veren en merkezi konumdaki insani yardım kuruluşu UNRWA, yarım milyondan fazla çocuk ve gence eğitim, yılda milyonlarca hasta ziyaretini kapsayan sağlık hizmetleri ve acil müdahale programının yanı sıra en savunmasız mülteciler için sosyal güvenlik ağı desteği sağlıyor. Gazze'de devam etmekte olan felaket boyutundaki insani durumun ortasında, kuruluşun faaliyetlerinden herhangi birinin durdurulması UNRWA'nın hizmet verdiği yüz binlerce sivil için yıkıcı sonuçlar doğuracağı konusunda uyaran Kuzey Ülkeleri, İsrail'in UNRWA'nın bazı personelinin Hamas ile çalıştığı iddialarıyla ilgili BM'in bir soruşturma başlattığını hatırlattı.UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürmesini kısıtlayan yasa tasarılarının, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlaline yol açabileceği konusunda İsrail'i uyaran açıklamada "İskandinav ülkeleri, önerilen yasal tasarıların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunmakta ve İsrail'i, UNRWA'nın hizmet etmek üzere kurulduğu Filistinli mültecilere sürekli ve engelsiz insani erişimini sağlamaya şiddetle teşvik etmektedir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/israil-lubnanin-unesco-listesindeki-tarihi-kenti-sura-saldirilarina-basladi-1089559169.html

iskandinav ülkeleri

kuzey ülkeleri

norveç

danimarka

izlanda

isveç

finlandiya

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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), iskandinav ülkeleri, kuzey ülkeleri, norveç, danimarka, izlanda, isveç, finlandiya, israil, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset)