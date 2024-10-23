https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/kuzey-avrupa-ulkelerinden-israile-unrwanin-yetkisini-ancak-bm-genel-kurulu-tanimlar-1089562378.html
Kuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar
Kuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar
Sputnik Türkiye
İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler'in Filistin'deki yardım kurumu UNRWA'nın yasaklanmasını içeren yasa tasarısına eleştiriler yoğunlaştı. Norveç... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T13:50+0300
2024-10-23T13:50+0300
2024-10-23T13:50+0300
israil- filistin çatışması
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
iskandinav ülkeleri
kuzey ülkeleri
norveç
danimarka
izlanda
isveç
finlandiya
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Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Orta Doğu'daki Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarına cevap veren en merkezi konumdaki insani yardım kuruluşu UNRWA, yarım milyondan fazla çocuk ve gence eğitim, yılda milyonlarca hasta ziyaretini kapsayan sağlık hizmetleri ve acil müdahale programının yanı sıra en savunmasız mülteciler için sosyal güvenlik ağı desteği sağlıyor. Gazze'de devam etmekte olan felaket boyutundaki insani durumun ortasında, kuruluşun faaliyetlerinden herhangi birinin durdurulması UNRWA'nın hizmet verdiği yüz binlerce sivil için yıkıcı sonuçlar doğuracağı konusunda uyaran Kuzey Ülkeleri, İsrail'in UNRWA'nın bazı personelinin Hamas ile çalıştığı iddialarıyla ilgili BM'in bir soruşturma başlattığını hatırlattı.UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürmesini kısıtlayan yasa tasarılarının, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlaline yol açabileceği konusunda İsrail'i uyaran açıklamada "İskandinav ülkeleri, önerilen yasal tasarıların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunmakta ve İsrail'i, UNRWA'nın hizmet etmek üzere kurulduğu Filistinli mültecilere sürekli ve engelsiz insani erişimini sağlamaya şiddetle teşvik etmektedir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/israil-lubnanin-unesco-listesindeki-tarihi-kenti-sura-saldirilarina-basladi-1089559169.html
iskandinav ülkeleri
kuzey ülkeleri
norveç
danimarka
izlanda
isveç
finlandiya
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), iskandinav ülkeleri, kuzey ülkeleri, norveç, danimarka, izlanda, isveç, finlandiya, israil, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset)
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), iskandinav ülkeleri, kuzey ülkeleri, norveç, danimarka, izlanda, isveç, finlandiya, israil, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset)
Kuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar
İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler'in Filistin'deki yardım kurumu UNRWA'nın yasaklanmasını içeren yasa tasarısına eleştiriler yoğunlaştı. Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve İsveç'ten oluşan Kuzey Ülkeleri, İsrail'e bu konuda yetkinin BM Genel Kurul'u olduğunu hatırlattı.
Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"UNRWA, BM Genel Kurulu'nun 8 Aralık 1949 tarihli ve 302 (IV) sayılı kararında öngörülen temel görevlerini, yani bu bölgelerde yaşayan milyonlarca Filistinli mülteci için 'doğrudan yardım ve çalışma programlarını [...] yürütme' görevini artık yerine getiremeyecektir. UNRWA'nın yetkisi bu ve müteakip BM kararlarından türetilmiştir ve ana organı olarak UNRWA'nın yetkisini tanımlayabilecek olan sadece Genel Kurul'dur."
Orta Doğu'daki Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarına cevap veren en merkezi konumdaki insani yardım kuruluşu UNRWA, yarım milyondan fazla çocuk ve gence eğitim, yılda milyonlarca hasta ziyaretini kapsayan sağlık hizmetleri ve acil müdahale programının yanı sıra en savunmasız mülteciler için sosyal güvenlik ağı desteği sağlıyor.
Gazze'de devam etmekte olan felaket boyutundaki insani durumun ortasında, kuruluşun faaliyetlerinden herhangi birinin durdurulması UNRWA'nın hizmet verdiği yüz binlerce sivil için yıkıcı sonuçlar doğuracağı konusunda uyaran Kuzey Ülkeleri, İsrail'in UNRWA'nın bazı personelinin Hamas ile çalıştığı iddialarıyla ilgili BM'in bir soruşturma başlattığını hatırlattı.
UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürmesini kısıtlayan yasa tasarılarının, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlaline yol açabileceği konusunda İsrail'i uyaran açıklamada "İskandinav ülkeleri, önerilen yasal tasarıların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunmakta ve İsrail'i, UNRWA'nın hizmet etmek üzere kurulduğu Filistinli mültecilere sürekli ve engelsiz insani erişimini sağlamaya şiddetle teşvik etmektedir" denildi.