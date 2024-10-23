https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/israil-lubnanin-unesco-listesindeki-tarihi-kenti-sura-saldirilarina-basladi-1089559169.html

İsrail, Lübnan'ın UNESCO listesindeki tarihi kenti Sur'a saldırılarına başladı

İsrail, Lübnan'ın UNESCO listesindeki tarihi kenti Sur'a saldırılarına başladı

Sputnik Türkiye

İsrail tahliye emri yayınladığı Lübnan'ın Sur kentine yoğun saldırılarına başladı. Sur, tarihi yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor ve kent... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T12:41+0300

2024-10-23T12:41+0300

2024-10-23T12:41+0300

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Sosyal medyada yayınlan görüntülerde Sur'un yoğun saldırı altında olduğu görülürken İsrail Ordu Sözcüsü Avachey Andree, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde Akdeniz kıyısında yer alan Sur'un haritasını yayınlamış ve tahliye emrini yayınlamıştı. Tahliye sonrası İsrail saldırılarını başladı. Efsaneye göre mor boya Sur'da icat edilmişİsrail ordusu ilk kez Lübnan'ın beşinci büyük şehri ve güney kıyısında, Beyrut'un 83 km güneyinde yer alan antik Sur'un merkezini hedef alıyor. Yaklaşık 200 bin kişilik bir nüfusa sahip Sur aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Efsaneye göre mor boya Sur'da icat edilmiş. Bu büyük Fenike şehri denizlere hükmetmiş ve Cadiz ve Kartaca gibi zengin koloniler kurmuş, ancak tarihi rolü Haçlı Seferleri'nin sonunda azalmış. Sur'da halihazırda çoğunlukla Roma döneminden kalma önemli arkeolojik kalıntılar bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/hizbullahin-son-bir-gun-icerisinde-5-israil-tankini-imha-ettigi-duyuruldu-1089556008.html

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