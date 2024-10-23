İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: 'Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var'

© AA / Cemal Yurttaş İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya © AA / Cemal Yurttaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade etti. Yerlikaya ayrıca söz konusu terör saldırısında 3 şehit ve 14 yaralı olduğunu belirtti.