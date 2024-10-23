https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/icisleri-bakani-yerlikayadan-tusas-aciklamasi-saldirida-maalesef-3-sehidimiz-14-yaralimiz-var-1089578741.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: 'Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var'
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: 'Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:00+0300
2024-10-23T18:00+0300
2024-10-23T18:02+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
ankara
kahramankazan
terörist
terör saldırısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:Bakan Yerlikaya açıklamasını, "Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusastaki-teror-saldirisina-iliskin-yayin-yasagi-geldi-1089575985.html
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: 'Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var'
18:00 23.10.2024 (güncellendi: 18:02 23.10.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade etti. Yerlikaya ayrıca söz konusu terör saldırısında 3 şehit ve 14 yaralı olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:
Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.
Bakan Yerlikaya açıklamasını, "Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" cümlesiyle tamamladı.