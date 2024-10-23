https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/icisleri-bakani-yerlikaya-biri-kadin-iki-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1089580740.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri kadın biri erkek iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T18:29+0300

2024-10-23T18:29+0300

2024-10-23T18:47+0300

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

tusaş

tusaş terör saldırısı

türkiye

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Ankara'da TUSAŞ' a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri kadın biri erkek iki teröristin saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yerlikaya, "Biri kadın biri erkek olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan üçünün durumu ağır." dedi. Yerlikaya, saldırganlarla ilgili olarak da, "Teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız. Milli birliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa hiç durmadan azimle, kararlılıkla bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/2013den-2024e-turkiyeyi-sarsan-buyuk-teror-saldirilari-1089575590.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, tusaş, tusaş terör saldırısı