https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/icisleri-bakani-yerlikaya-biri-kadin-iki-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1089580740.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri kadın biri erkek iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:29+0300
2024-10-23T18:29+0300
2024-10-23T18:47+0300
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
tusaş
tusaş terör saldırısı
türkiye
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Ankara'da TUSAŞ' a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri kadın biri erkek iki teröristin saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yerlikaya, "Biri kadın biri erkek olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan üçünün durumu ağır." dedi. Yerlikaya, saldırganlarla ilgili olarak da, "Teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız. Milli birliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa hiç durmadan azimle, kararlılıkla bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/2013den-2024e-turkiyeyi-sarsan-buyuk-teror-saldirilari-1089575590.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, tusaş, tusaş terör saldırısı
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, tusaş, tusaş terör saldırısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi
18:29 23.10.2024 (güncellendi: 18:47 23.10.2024)
TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri kadın biri erkek iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara'da TUSAŞ' a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri kadın biri erkek iki teröristin saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yerlikaya, "Biri kadın biri erkek olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan üçünün durumu ağır." dedi.
Yerlikaya, saldırganlarla ilgili olarak da, "Teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız. Milli birliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa hiç durmadan azimle, kararlılıkla bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız" diye konuştu.