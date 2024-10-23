https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/2013den-2024e-turkiyeyi-sarsan-buyuk-teror-saldirilari-1089575590.html

2013'ten 2024'e: Türkiye'yi sarsan büyük terör saldırıları

2013'ten 2024'e: Türkiye'yi sarsan büyük terör saldırıları

Sputnik Türkiye

Türkiye'de düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılar yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Son 10 yılda... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T17:31+0300

2024-10-23T17:31+0300

2024-10-23T17:37+0300

türkiye

terör saldırısı

ankara saldırısı

ankara ve istanbul'da terör saldırıları

istiklal caddesi

pkk

işid

işid saldırısı

reina katliamı

reina saldırısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102519/73/1025197303_15:0:1011:560_1920x0_80_0_0_b4faacc5a8021f3e18fbfbd38240147b.jpg

Türkiye, Ankara’da TUSAŞ’a yapılan terör saldırısıyla bir kez daha sarsıldı. Saldırı hala sıcaklığını korurken akıllara geçtiğimiz yıllarda meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği terör saldırıları geldi. Ankara’da 2016 yılında Türkiye’nin en kanlı saldırısı olarak tarihe geçen Ankara Gar saldırısı, aynı yıl Atatürk Havalimanı’na yönelik saldırı, 2016’nın son günü meydana gelen Reina saldırısı ilk akla gelenlerden. Büyük terör saldırıları Türkiye'yi böyle hedef aldı: Reyhanlı saldırısı11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda 53 kişi yaşamını yitirmişti. 146 kişinin yaralandığı saldırılarında saldırının faili ve planlayıcısı olarak yargılananlara sanıklara müebbet hapis cezası verildi.Suruç saldırısı20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin basın açıklaması sırasında düzenlenen saldırıda 150'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.Ankara gar saldırısıAnkara Garı önünde 10 Ekim 2015’de düzenlenen Emek, Barış, Demokrasi Mitingi sırasında iki intihar saldırısı gerçekleştirildi. Türkiye tarihinin en kanlı saldırısı olarak tarihe geçen saldırılarda 103 kişi yaşamını yitirdi, 500’den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı IŞID üstlendi.Diyarbakır saldırısıDiyarbakır’da 5 Haziran 2015’de düzenlenen HDP mitingi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda beş kişi yaşamını yitirdi, 400’den fazla insan yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.Reina saldırısı2016’nın son günü İstanbul’da gece kulübü Reina’ya yönelik silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üyesi Abdulkadir Masharipov’un düzenlediği açıklandı.Sultanahmet saldırısı12 Ocak 2016'da İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda IŞİD tarafından üstlenilen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.Diyarbakır Çınar Emniyet Müdürlüğü saldırısı14 Ocak 2016’da Diyarbakır Çınar Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenledi. PKK'nın üstlendiği saldırıda altı kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.Ankara Genelkurmay Başkanlığı saldırısıAnkara'da 17 Şubat 2016'da Genelkurmay Başkanlığı binası önünde askeri servis araçlarının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. TAK'ın üstlendiği saldırıda 29 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.Ankara Güven Park saldırısı 13 Mart 2016'da Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.Beyoğlu Kaymakamlığı saldırısıİstanbul'da 19 Mart 2016’da Beyoğlu Kaymakamlığı önünde düzenlenen intihar saldırısında beş kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.Atatürk Havalimanı saldırısı28 Haziran'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleşen saldırıda 45 kişi yaşamını yitirdi. IŞİD’in üstlendiği saldırıda yaklaşık 250 kişi yaralandı.Şahinbey saldırısı20 Ağustos'ta Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir sokak düğününde düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırıda 59 kişi yaşamını yitirdi, 90'dan fazla kişi yaralandı.Vodafone Arena saldırısı10 Aralık 2016’da İstanbul'un Beşiktaş'ta Vodafone Arena stadındaki maçın ardından bombalı araçla saldırı düzenlendi, çevik kuvvet otobüsü hedef alındı. İlk saldırıdan saniyeler sonra Maçka Parkı’nda üzerinde bomba taşıyan bir kişi, polisler tarafından fark edilmesi üzerine patlayıcıyı infilak ettirdi. İki saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi hayatını kaybetti.Kayseri saldırısıKayseri’de 17 Aralık’ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi. Saldırıyı PKK üstlendi. İzmir adliyesi saldırısı5 Ocak 2017'de üç saldırgan İzmir Adliyesi'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlemeye çalıştı. Polis memuru Fethi Sekin'in durumu fark edip ateş açması üzerine saldırganlar aracı infilak ettirip kaçmaya çalıştı. Çıkan çatışmada Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can hayatını kaybetti, başka bir polis memuru yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendiİstiklal Caddesi saldırısı13 Kasım 2022'de İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, yüze yakın kişi yaralandı. Ankara saldırısıAnkara’da 1 Ekim 2023'te, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı PKK’nın askeri kanadı Halk Savunma Merkezi (HPG) üstlendi. İki saldırgandan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, diğeri güvenlik güçlerince öldürüldü. Saldırıda iki polis yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusastaki-teror-saldirisina-iliskin-yayin-yasagi-geldi-1089575985.html

türkiye

istiklal caddesi

vodafone park

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

terör saldırıları türkiye, terör saldırısı türkiye, terör saldırısı ankara, terör saldırısı istanbul