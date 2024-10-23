https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/galatasaray-elfsborg-maci-bugun-mac-saat-kacta-hangi-kanalda-1089554822.html

Galatasaray-Elfsborg maçı bugün: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Elfsborg maçı bugün: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk ediyor. Sarı kırmızılıların muhtemel 11'inde kimler var? Galatasaray-Elfsborg... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T11:24+0300

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2024-10-23T11:26+0300

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elfsborg

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Galatasaray-Elfsborg maçı hangi kanalda?Galatasaray-Elfsborg maçı 17:30'da TRT 1'den yayınlanacak.Galatasaray-Elfsborg maçı neden erken?UEFA, aynı gün Şampiyonlar Ligi maçları da olduğu için, dünya çapında izleyici politikasını genişletme amacıyla Avrupa Ligi'nin popüler takımlarından Galatasaray'ın maçını erken oynatma kararı aldı.Galatasaray maçı hakemi kim?Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak. Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yapacak.Galatasaray'ın muhtemel 11'iGalatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg maçı muhtemel 11'i şöyle:Galatasaray'dan 9 galibiyetGalatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı.Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.UEFA Avrupa Ligi günün maçları17:30 Braga - Bodo/Glimt17:30 Galatasaray - Elfsborg (TRT1)Şampiyonlar Ligi günün maçları19.45 Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya): Tabii Spor19.45 Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya): TRT 122.00 Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya): TRT Spor22.00 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): Tabii Spor22.00 Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere): Tabii Spor 122.00 Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): Tabii Spor 222.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa): Tabii Spor 322.00 Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): Tabii Spor 422.00 Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): Tabii Spor 5

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