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Çok sayıda dizide yer almıştı, ikinci kalp krizine dayanamadı: Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
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FETÖ propagandasına operasyon: Kazım Güleçyüz de gözaltına alındı
FETÖ propagandasına operasyon: Kazım Güleçyüz de gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Asya... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T13:11+0300
2024-10-23T13:11+0300
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fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
gözaltı
kazım güleçyüz
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FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardında sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltına alındı.Kazım Güleçyüz kimdir?Kazım Güleçyüz, Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmekteydi. FETÖ elebaşının ölümünün ardından gözaltına alındı.4 şüpheliye gözaltıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/anadolu-ajansi-gulenin-ardindan-cikan-abd-avrupa-kavgasini-yazdi-fethullah-gulenin-yerine-kimler-1089560293.html
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FETÖ propagandasına operasyon: Kazım Güleçyüz de gözaltına alındı

13:11 23.10.2024
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA
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Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de var.
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardında sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltına alındı.

Kazım Güleçyüz kimdir?

Kazım Güleçyüz, Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmekteydi. FETÖ elebaşının ölümünün ardından gözaltına alındı.

4 şüpheliye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Fetullah Gülen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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