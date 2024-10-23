FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardında sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltına alındı.Kazım Güleçyüz kimdir?Kazım Güleçyüz, Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmekteydi. FETÖ elebaşının ölümünün ardından gözaltına alındı.4 şüpheliye gözaltıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Asya... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

FETÖ propagandasına operasyon: Kazım Güleçyüz de gözaltına alındı

FETÖ propagandasına operasyon: Kazım Güleçyüz de gözaltına alındı

FETÖ propagandasına operasyon: Kazım Güleçyüz de gözaltına alındı

© AA Gözaltı © AA

Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de var.