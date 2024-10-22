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FETÖ elebaşı Gülen 'işaret ettiği' yere gömülecek: Cenaze namazını 'karanlık kurul' üyesi Suat Yıldırım kıldıracak
FETÖ elebaşı Gülen 'işaret ettiği' yere gömülecek: Cenaze namazını 'karanlık kurul' üyesi Suat Yıldırım kıldıracak
Sputnik Türkiye
ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in perşembe günü örgütün merkezi sayılan Pensilvanya'daki kampta yapılacak cenaze töreninin ardından 'işaret ettiği'... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T13:16+0300
2024-10-22T13:16+0300
türkiye
fetö
fethullah gülen
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
suat yıldırım
cenaze
cenaze töreni
pensilvanya
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Fethullah Gülen'in dün öldüğünün açıklanmasının ardından cenazesiyle ilgili detaylar da en çok merak edilen konular arasındaydı. Gülen'i nerede toprağa verileceği, kimlerin katılacağı ve cenaze namazının kim tarafından kıldırılacağı sorularının yanıtları da ortaya çıkmaya başladı. Örgüt içerisinde anlaşmazlıklar su yüzüne çıkarken, Gülen'in perşembe günü toprağa verileceği güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler arasında yer aldı. Karanlık kurul üyeleri arasında yer alıyorGülen, Pensilvanya'da kamp içinde yer alan ve daha önce kendi 'işaret ettiği' yere gömülecek. Cenaze namazını FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım kıldıracak. 1960'larda Gülen'le aynı evi paylaşan Yıldırım, kuruluş yıllarından itibaren örgüt faaliyetleri içinde yer alan bir isim. Türkiye'de toplantıları yöneten ve Gülen'den aldığı talimatları da örgütün alt kademelerine ilettiği ortaya çıkan Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "FETÖ çatı davası" ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ mensuplarının "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 108 kişiye açtığı davanın firari sanıkları arasında bulunuyor. Ankara'daki davada ağırlaştırılmış müebbet, İstanbul'daki davada ise 78 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yıldırım, 4 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı.Suat Yıldırım, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de yer alıyor. Gülen'in yerine geçmesi beklenen isimler arasında da adı geçiyor. Yazılı miras bıraktığı konuşuluyorGüvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensupları ABD'ye doğru yola çıktı. Gülen'in aile üyeleri cenazeye bir arada katılarak sözde birlik mesajı verecek. Örgüt, Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.Ayrıca terörist başı Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığı, örgütün diğer üyelerinden saklandı. Terörist Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşulan bilgiler arasında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/msb-feto-elebasi-gulenin-olumune-iliskin-aciklama-yapti-vatansiz-olarak-olmesi-ibretliktir-1089491993.html
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fetö, fethullah gülen, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), suat yıldırım, cenaze, cenaze töreni, pensilvanya
fetö, fethullah gülen, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), suat yıldırım, cenaze, cenaze töreni, pensilvanya

FETÖ elebaşı Gülen 'işaret ettiği' yere gömülecek: Cenaze namazını 'karanlık kurul' üyesi Suat Yıldırım kıldıracak

13:16 22.10.2024
© AA / Islam DoğruFethullah Gülen
Fethullah Gülen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Islam Doğru
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ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in perşembe günü örgütün merkezi sayılan Pensilvanya'daki kampta yapılacak cenaze töreninin ardından 'işaret ettiği' yere gömüleceği ortaya çıktı.
Fethullah Gülen'in dün öldüğünün açıklanmasının ardından cenazesiyle ilgili detaylar da en çok merak edilen konular arasındaydı. Gülen'i nerede toprağa verileceği, kimlerin katılacağı ve cenaze namazının kim tarafından kıldırılacağı sorularının yanıtları da ortaya çıkmaya başladı. Örgüt içerisinde anlaşmazlıklar su yüzüne çıkarken, Gülen'in perşembe günü toprağa verileceği güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Karanlık kurul üyeleri arasında yer alıyor

Gülen, Pensilvanya'da kamp içinde yer alan ve daha önce kendi 'işaret ettiği' yere gömülecek. Cenaze namazını FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım kıldıracak.
1960'larda Gülen'le aynı evi paylaşan Yıldırım, kuruluş yıllarından itibaren örgüt faaliyetleri içinde yer alan bir isim. Türkiye'de toplantıları yöneten ve Gülen'den aldığı talimatları da örgütün alt kademelerine ilettiği ortaya çıkan Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "FETÖ çatı davası" ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ mensuplarının "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 108 kişiye açtığı davanın firari sanıkları arasında bulunuyor. Ankara'daki davada ağırlaştırılmış müebbet, İstanbul'daki davada ise 78 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yıldırım, 4 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı.
Suat Yıldırım, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de yer alıyor. Gülen'in yerine geçmesi beklenen isimler arasında da adı geçiyor.

Yazılı miras bıraktığı konuşuluyor

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensupları ABD'ye doğru yola çıktı. Gülen'in aile üyeleri cenazeye bir arada katılarak sözde birlik mesajı verecek. Örgüt, Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.
Ayrıca terörist başı Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığı, örgütün diğer üyelerinden saklandı. Terörist Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşulan bilgiler arasında.
Fetullah Gülen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
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