https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/cumhurbaskani-erdogan-4-sehidimiz-14-yaralimiz-var-1089580273.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 şehidimiz, 14 yaralımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 şehidimiz, 14 yaralımız var
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kazan ilçesinde TUSAŞ'ı hedef alan bombalı terör saldırısıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Rusya'nın Kazan... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:17+0300
2024-10-23T18:17+0300
2024-10-23T18:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tusaş
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089580394_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_7b874fcf5e54aa8fc678f9260af0e7eb.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Kazan ilçesinde TUSAŞ'ı hedef alan bombalı terör saldırısıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Rusya'nın Kazan şehrinde BRICS Zirvesi'nde konuşan Erdoğan "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusas-tusas-nedir-tusas-son-dakika-tusas-acilimi-tusas-nerede-tusas-son-dakika-saha-expo-savunma-fuar-saldiri-teror-1089577849.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusasta-silah-ve-patlama-sesleri--1089570800.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089580394_131:0:707:432_1920x0_80_0_0_23d8830f9b9b62a7cb1d96cf5541a953.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erdoğan son dakika, tusaş saldırı, erdoğan tusaş açıklama, tusaş, tusaş son dakika, son dakika haberleri, tusaş saldırı, ankara tusaş, ankara, tusaş ankara, ankara patlaması, son dk haber, patlama ankara, tusaş da patlama, ankara bombalı saldırılar, ankara kazan patlaması son dakika, canli bomba, haberler.com, içişleri bakanlığı, canlı bomba ankara
erdoğan son dakika, tusaş saldırı, erdoğan tusaş açıklama, tusaş, tusaş son dakika, son dakika haberleri, tusaş saldırı, ankara tusaş, ankara, tusaş ankara, ankara patlaması, son dk haber, patlama ankara, tusaş da patlama, ankara bombalı saldırılar, ankara kazan patlaması son dakika, canli bomba, haberler.com, içişleri bakanlığı, canlı bomba ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 şehidimiz, 14 yaralımız var
18:17 23.10.2024 (güncellendi: 18:48 23.10.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kazan ilçesinde TUSAŞ'ı hedef alan bombalı terör saldırısıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Rusya'nın Kazan şehrindeki BRICS Zirvesi'nde konuşan Erdoğan "4 şehidimiz, 14 yaralımız var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Kazan ilçesinde TUSAŞ'ı hedef alan bombalı terör saldırısıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Rusya'nın Kazan şehrinde BRICS Zirvesi'nde konuşan Erdoğan "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.