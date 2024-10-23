https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/cumhurbaskani-erdogan-4-sehidimiz-14-yaralimiz-var-1089580273.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 şehidimiz, 14 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 şehidimiz, 14 yaralımız var

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kazan ilçesinde TUSAŞ'ı hedef alan bombalı terör saldırısıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Rusya'nın Kazan... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T18:17+0300

2024-10-23T18:17+0300

2024-10-23T18:48+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

tusaş

ankara

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Kazan ilçesinde TUSAŞ'ı hedef alan bombalı terör saldırısıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Rusya'nın Kazan şehrinde BRICS Zirvesi'nde konuşan Erdoğan "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusas-tusas-nedir-tusas-son-dakika-tusas-acilimi-tusas-nerede-tusas-son-dakika-saha-expo-savunma-fuar-saldiri-teror-1089577849.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusasta-silah-ve-patlama-sesleri--1089570800.html

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