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Çok sayıda dizide yer almıştı, ikinci kalp krizine dayanamadı: Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
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Çok sayıda dizide yer almıştı, ikinci kalp krizine dayanamadı: Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
Çok sayıda dizide yer almıştı, ikinci kalp krizine dayanamadı: Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Son olarak Bir Yemin Ettim dizisinde rol alan Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T13:36+0300
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yaşam
tekin temel
oyuncu
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Oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel, bu kez kalp krizinden kurtarılamadı. Oyuncunun vefat haberini menajeri Meriç Esener duyurdu.Tekin Temel kimdir?Oyuncu Tekin Temel, 24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Temel, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamladı. Ünlü oyuncu 1995 yılından itibaren televizyon dizilerinde yer almaya başladı.Tekin Temel hangi tiyatro, dizi ve filmlerde yer aldı?Zaptiye / Oyuncu - 2017Buyur Burdan Kaç ! / Oyuncu - 2014Cimri / Simon Efendi - 2004Para / O - BenzeriRol Aldığı Film ve Diziler:Serhat (Orhan, TV Dizisi 2023)Cenaze (Tan, Sinema Filmi 2023)Bir Zamanlar Kıbrıs (Ali Rıza, TV Dizisi 2021)Elli Kelimelik Mektuplar (Tevfik İleri, Sinema Filmi 2021)Sağlık Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)Aşk Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)Kuruluş Osman (TV Dizisi 2019-2021)Afili Aşk (Yekta Veziroğlu, TV Dizisi 2020)Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fuat, TV Dizisi 2018-2019)Masum Değiliz (Numan, TV Dizisi 2018)Semur Şeytanın Kabilesi (Psikolog, Sinema Filmi 2017)
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tekin temel, tekin temel dizileri, tekin temel hangi dizilerde oynadı

Çok sayıda dizide yer almıştı, ikinci kalp krizine dayanamadı: Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti

13:36 23.10.2024 (güncellendi: 13:40 23.10.2024)
© Fotoğraf : Instagram/Tekin TemelTekin Temel
Tekin Temel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Fotoğraf : Instagram/Tekin Temel
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Son olarak Bir Yemin Ettim dizisinde rol alan Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel, bu kez kalp krizinden kurtarılamadı. Oyuncunun vefat haberini menajeri Meriç Esener duyurdu.

Tekin Temel kimdir?

Oyuncu Tekin Temel, 24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Temel, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamladı. Ünlü oyuncu 1995 yılından itibaren televizyon dizilerinde yer almaya başladı.
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Tekin Temel hangi tiyatro, dizi ve filmlerde yer aldı?

Zaptiye / Oyuncu - 2017
Buyur Burdan Kaç ! / Oyuncu - 2014
Cimri / Simon Efendi - 2004
Para / O - Benzeri
Rol Aldığı Film ve Diziler:
Serhat (Orhan, TV Dizisi 2023)
Cenaze (Tan, Sinema Filmi 2023)
Bir Zamanlar Kıbrıs (Ali Rıza, TV Dizisi 2021)
Elli Kelimelik Mektuplar (Tevfik İleri, Sinema Filmi 2021)
Sağlık Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)
Aşk Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)
Kuruluş Osman (TV Dizisi 2019-2021)
Afili Aşk (Yekta Veziroğlu, TV Dizisi 2020)
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fuat, TV Dizisi 2018-2019)
Masum Değiliz (Numan, TV Dizisi 2018)
Semur Şeytanın Kabilesi (Psikolog, Sinema Filmi 2017)
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