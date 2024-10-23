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CHP Lideri Özel'den TUSAŞ açıklaması: 'Zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan'
CHP Lideri Özel'den TUSAŞ açıklaması: 'Zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan'
Sputnik Türkiye
TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörü kimden ve ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetlediklerini dile getirdi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:17+0300
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Diyarbakır'da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili 'zamanlama' yorumu yaptı. Özel, "Bu saldırıyı görünce buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor" dedi. Olayın çok yeni olduğunu, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Bunun kolay olmayacağını ifade eden Özel, her türlü psikolojik harbe ve her türlü saldırgan tutuma hazır olmak gerektiğini düşündüklerini kaydetti. Özel, "Şehitlere çok ciğerimiz yandı, yanmaya devam ediyor. Bunun son olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/2013den-2024e-turkiyeyi-sarsan-buyuk-teror-saldirilari-1089575590.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, tusaş, tusaş terör saldırısı, terör saldırısı, terör eylemi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, tusaş, tusaş terör saldırısı, terör saldırısı, terör eylemi

CHP Lideri Özel'den TUSAŞ açıklaması: 'Zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan'

18:17 23.10.2024
© AA / Cem TekkeşinoğluCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısı için ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısı için ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörü kimden ve ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetlediklerini dile getirdi.
Diyarbakır'da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili 'zamanlama' yorumu yaptı. Özel, "Bu saldırıyı görünce buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor" dedi.
Olayın çok yeni olduğunu, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör kimden ve ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetliyoruz. Bu saldırıyı görünce buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. 7 Haziran 2015 seçimlerine birkaç gün kala Diyarbakır'dan başlayan ve 1 Kasım'a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu bir sürecin aslında 7 Haziran ve 1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor. Türkiye'nin gündeminden terörün ve şehitlerin çıkması, annelerin nereli olursa olsun Türk de Kürt de olsa, Batı'da da Doğu'da da gözyaşının durması ve artık bu ülkede 86 milyonun barış, kardeşlik, huzur içinde yaşayıp refaha kavuşması, yoksulluktan kurtulması, gelecek endişesinden Kürt'ün de Türk'ün de Alevi'nin de Sünni'nin de gençlerinin kurtulması umudundayız."

Bunun kolay olmayacağını ifade eden Özel, her türlü psikolojik harbe ve her türlü saldırgan tutuma hazır olmak gerektiğini düşündüklerini kaydetti. Özel, "Şehitlere çok ciğerimiz yandı, yanmaya devam ediyor. Bunun son olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
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