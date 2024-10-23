https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/chp-lideri-ozelden-tusas-aciklamasi-zamanlamanin-ne-kadar-dikkat-cekici-oldugunu-da-dusunmeden-1089580065.html

CHP Lideri Özel'den TUSAŞ açıklaması: 'Zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan'

CHP Lideri Özel'den TUSAŞ açıklaması: 'Zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan'

Sputnik Türkiye

TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörü kimden ve ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetlediklerini dile getirdi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T18:17+0300

2024-10-23T18:17+0300

2024-10-23T18:17+0300

türkiye

chp

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özgür özel

tusaş

tusaş terör saldırısı

terör saldırısı

terör eylemi

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Diyarbakır'da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili 'zamanlama' yorumu yaptı. Özel, "Bu saldırıyı görünce buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor" dedi. Olayın çok yeni olduğunu, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Bunun kolay olmayacağını ifade eden Özel, her türlü psikolojik harbe ve her türlü saldırgan tutuma hazır olmak gerektiğini düşündüklerini kaydetti. Özel, "Şehitlere çok ciğerimiz yandı, yanmaya devam ediyor. Bunun son olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/2013den-2024e-turkiyeyi-sarsan-buyuk-teror-saldirilari-1089575590.html

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, tusaş, tusaş terör saldırısı, terör saldırısı, terör eylemi