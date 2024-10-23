https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bakan-ali-yerlikaya-maalesef-sehit-sayimiz-5e-yukseldi-1089589837.html
Bakan Ali Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5'e yükseldi
Bakan Ali Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehit sayısının 5 yükseldiğini açıklayan Ali Yerlikaya... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T20:57+0300
2024-10-23T20:57+0300
2024-10-23T21:04+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
ankara
saldırı
silahlı saldırı
bombalı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084436197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1bdc507bde3c42b8436d5cf133494cc.jpg
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde yaşanan saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22" dedi.'Büyük ihtimalle PKK'Failler hakkında konuşan Bakan Ali Yerlikaya ''Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/milli-savunma-bakani-yasar-guler-tusas-saldirganlarini-acikladi-1089588374.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084436197_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d885ab0217909594e2b554a52d06da5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), ankara, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), ankara, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı
Bakan Ali Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5'e yükseldi
20:57 23.10.2024 (güncellendi: 21:04 23.10.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehit sayısının 5 yükseldiğini açıklayan Ali Yerlikaya saldırının PKK'yı işaret ettiğini belirtti.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde yaşanan saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22" dedi.
Failler hakkında konuşan Bakan Ali Yerlikaya ''Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" ifadesinde bulundu.