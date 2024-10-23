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Bakan Ali Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5'e yükseldi
Bakan Ali Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehit sayısının 5 yükseldiğini açıklayan Ali Yerlikaya... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde yaşanan saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22" dedi.'Büyük ihtimalle PKK'Failler hakkında konuşan Bakan Ali Yerlikaya ''Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/milli-savunma-bakani-yasar-guler-tusas-saldirganlarini-acikladi-1089588374.html
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), ankara, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), ankara, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı

Bakan Ali Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5'e yükseldi

20:57 23.10.2024 (güncellendi: 21:04 23.10.2024)
© AA / Cemal Yurttaşİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehit sayısının 5 yükseldiğini açıklayan Ali Yerlikaya saldırının PKK'yı işaret ettiğini belirtti.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde yaşanan saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22" dedi.

'Büyük ihtimalle PKK'

Failler hakkında konuşan Bakan Ali Yerlikaya ''Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" ifadesinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırganlarını açıkladı
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