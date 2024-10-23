https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bakan-ali-yerlikaya-maalesef-sehit-sayimiz-5e-yukseldi-1089589837.html

Bakan Ali Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5'e yükseldi

Bakan Ali Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5'e yükseldi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehit sayısının 5 yükseldiğini açıklayan Ali Yerlikaya... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

ankara

saldırı

silahlı saldırı

bombalı saldırı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde yaşanan saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22" dedi.'Büyük ihtimalle PKK'Failler hakkında konuşan Bakan Ali Yerlikaya ''Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" ifadesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/milli-savunma-bakani-yasar-guler-tusas-saldirganlarini-acikladi-1089588374.html

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Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), ankara, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı