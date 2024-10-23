https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bahceli-mecliste-firlatilan-ipi-istedi-makam-odasina-asacak-1089558924.html
Bahçeli Meclis'te fırlatılan ipi istedi: 'Makam odasına asacak'
Bahçeli Meclis'te fırlatılan ipi istedi: 'Makam odasına asacak'
Sputnik Türkiye
Dervişoğlu, grup toplantısında idam ipi fırlatarak Bahçeli'nin Öcalan talebine tepki gösterdi. 'Baş köşede başının ucuna as' diyen Dervişoğlu'na Bahçeli, ipi... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T12:02+0300
2024-10-23T12:02+0300
2024-10-23T12:14+0300
politika
devlet bahçeli
müsavat dervişoğlu
idam
idam
idam cezası
idam ipi
urgan ipi
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Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye tepki göstererek, eline aldığı ipi yere fırlatmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli'nin ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/dervisoglu-mecliste-idam-ipi-firlatti-iktidar-denen-yapi-mesruiyetini-kaybetti-1089555356.html
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Bahçeli Meclis'te fırlatılan ipi istedi: 'Makam odasına asacak'
12:02 23.10.2024 (güncellendi: 12:14 23.10.2024)
Dervişoğlu, grup toplantısında idam ipi fırlatarak Bahçeli'nin Öcalan talebine tepki gösterdi. 'Baş köşede başının ucuna as' diyen Dervişoğlu'na Bahçeli, ipi partiden isteyerek yanıt verdi. Bahçeli'nin urgan ipini makam odasına asacağı iddia edildi.
Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye tepki göstererek, eline aldığı ipi yere fırlatmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli'nin ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı iddia edildi.