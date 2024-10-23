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Bahçeli Meclis'te fırlatılan ipi istedi: 'Makam odasına asacak'
Bahçeli Meclis'te fırlatılan ipi istedi: 'Makam odasına asacak'
Sputnik Türkiye
Dervişoğlu, grup toplantısında idam ipi fırlatarak Bahçeli'nin Öcalan talebine tepki gösterdi. 'Baş köşede başının ucuna as' diyen Dervişoğlu'na Bahçeli, ipi... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye tepki göstererek, eline aldığı ipi yere fırlatmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli'nin ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı iddia edildi.
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Bahçeli Meclis'te fırlatılan ipi istedi: 'Makam odasına asacak'

12:02 23.10.2024 (güncellendi: 12:14 23.10.2024)
© Fotoğrafdervişoğlu
dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Fotoğraf
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Dervişoğlu, grup toplantısında idam ipi fırlatarak Bahçeli'nin Öcalan talebine tepki gösterdi. 'Baş köşede başının ucuna as' diyen Dervişoğlu'na Bahçeli, ipi partiden isteyerek yanıt verdi. Bahçeli'nin urgan ipini makam odasına asacağı iddia edildi.
Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye tepki göstererek, eline aldığı ipi yere fırlatmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli'nin ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı iddia edildi.
idam ipi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
POLİTİKA
Dervişoğlu Meclis'te idam ipi fırlattı, Bahçeli'yi hatırlattı: 'Baş köşede başının ucuna as'
10:57
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