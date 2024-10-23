https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bahceli-mecliste-firlatilan-ipi-istedi-makam-odasina-asacak-1089558924.html

Bahçeli Meclis'te fırlatılan ipi istedi: 'Makam odasına asacak'

Bahçeli Meclis'te fırlatılan ipi istedi: 'Makam odasına asacak'

Sputnik Türkiye

Dervişoğlu, grup toplantısında idam ipi fırlatarak Bahçeli'nin Öcalan talebine tepki gösterdi. 'Baş köşede başının ucuna as' diyen Dervişoğlu'na Bahçeli, ipi... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T12:02+0300

2024-10-23T12:02+0300

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politika

devlet bahçeli

müsavat dervişoğlu

idam

idam

idam cezası

idam ipi

urgan ipi

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Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye tepki göstererek, eline aldığı ipi yere fırlatmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli'nin ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/dervisoglu-mecliste-idam-ipi-firlatti-iktidar-denen-yapi-mesruiyetini-kaybetti-1089555356.html

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