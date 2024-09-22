https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/gencler-arasinda-en-cok-sevilen-siyasetci-aciklandi-1088306473.html
Gençler arasında en çok sevilen 10 siyasetçi açıklandı
Gençler arasında en çok sevilen 10 siyasetçi açıklandı
Sputnik Türkiye
ORC Araştırma'ya göre, yakın zamanda yapılan bir araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler arasında yüzde 21 ile en çok sevilen lider olarak öne... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T16:54+0300
2024-09-22T16:54+0300
2024-09-22T16:54+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
ekrem imamoğlu
devlet bahçeli
siyasetçi
ümit özdağ
mansur yavaş
hakan fidan
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ORC Araştırma, 16-20 Eylül tarihleri arasında 17-29 yaş grubundaki 1950 katılımcıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankette, katılımcılara "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi.Anket sonuçlarına göre, gençler arasında en çok beğenilen iki isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.Katılımcıların yanıtları doğrultusunda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi diğer önemli siyasi figürler de listede yer aldı.ORC Araştırma'nın anket sonuçlarına göre sıralama şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/erdogan-abddeki-turkevi-girisinde-sevgi-gosterileriyle-karsilandi-1088305634.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, devlet bahçeli, siyasetçi, ümit özdağ, mansur yavaş, hakan fidan
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, devlet bahçeli, siyasetçi, ümit özdağ, mansur yavaş, hakan fidan
Gençler arasında en çok sevilen 10 siyasetçi açıklandı
ORC Araştırma'ya göre, yakın zamanda yapılan bir araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler arasında yüzde 21 ile en çok sevilen lider olarak öne çıktı.
ORC Araştırma, 16-20 Eylül tarihleri arasında 17-29 yaş grubundaki 1950 katılımcıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankette, katılımcılara "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi.
Anket sonuçlarına göre, gençler arasında en çok beğenilen iki isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
Katılımcıların yanıtları doğrultusunda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi diğer önemli siyasi figürler de listede yer aldı.
ORC Araştırma'nın anket sonuçlarına göre sıralama şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: %21,9
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
: %17,4
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
: %16,5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
: %10,6
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: %9,1
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
: %7,2
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
: %6,5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
: %5,3
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül
: %3,7
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
: %1,8