https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/gencler-arasinda-en-cok-sevilen-siyasetci-aciklandi-1088306473.html

Gençler arasında en çok sevilen 10 siyasetçi açıklandı

Gençler arasında en çok sevilen 10 siyasetçi açıklandı

Sputnik Türkiye

ORC Araştırma'ya göre, yakın zamanda yapılan bir araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler arasında yüzde 21 ile en çok sevilen lider olarak öne... 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T16:54+0300

2024-09-22T16:54+0300

2024-09-22T16:54+0300

türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

ekrem imamoğlu

devlet bahçeli

siyasetçi

ümit özdağ

mansur yavaş

hakan fidan

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ORC Araştırma, 16-20 Eylül tarihleri arasında 17-29 yaş grubundaki 1950 katılımcıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankette, katılımcılara "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi.Anket sonuçlarına göre, gençler arasında en çok beğenilen iki isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.Katılımcıların yanıtları doğrultusunda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi diğer önemli siyasi figürler de listede yer aldı.ORC Araştırma'nın anket sonuçlarına göre sıralama şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/erdogan-abddeki-turkevi-girisinde-sevgi-gosterileriyle-karsilandi-1088305634.html

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Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, devlet bahçeli, siyasetçi, ümit özdağ, mansur yavaş, hakan fidan