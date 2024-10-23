https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/asgari-ucret-2025te-ne-kadar-olacak-isverenin-beklentisi-paylasildi-son-rakam-verildi-1089550630.html
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşverenin beklentisi paylaşıldı, son rakam verildi
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşverenin beklentisi paylaşıldı, son rakam verildi
Sputnik Türkiye
Doğrudan milyonlarca asgari ücretli ve işvereni, dolaylı olarak da tüm çalışanları ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için tahminler gelmeye devam ediyor... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T07:35+0300
2024-10-23T07:35+0300
2024-10-23T07:45+0300
ekonomi
asgari ücret
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enflasyon
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Asgari ücret zammı için olası oran ve rakamlar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısını aralık ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. 2024 yılı tek zamla geçiren asgari ücretliler 2025 zammının ne kadar olacağını merak ediyor. 2025 asgari ücreti ne kadar olacak?Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "2025’te asgari ücret ne kadar olacak" başlıklı yazısında asgari ücret zammı için tahminlerini paylaştı. Sene başında asgari ücret yüzde 49 artışla brüt 20 bin 2 lira, net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Son günlerde işverenler beklentilerini açıklamaya başladı. İşverenlerin beklentisi asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması yönünde ki, bu da yaklaşık 21 bin 250 lira anlamına geliyor.Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli kriter enflasyon olduğunun altını çizen Doğan, enflasyon tahminlerini şöyle paylaştı:Noyan Doğan asgari ücret tahminini şu ifadelerle paylaştı:"2024 yılı başında asgari ücrete yapılan zammın geçmiş enflasyonunun altında kaldığını, yıl içinde bir kere zam yapıldığını, 2024 yılsonu enflasyonunun ise yüzde 45’lerde olacağını ve 2025 yılının başında asgari ücrete yapılan zammın tüm yıl için geçerli olacağını hesaba katarsak; benim tahminim, 2025’te asgari ücretin yüzde 45 civarında artacağı yönündedir. Bu da net asgari ücretin 24 bin 650 liralara çıkması anlamına geliyor. Bunun üzerine refah payı gelir mi; onu da yılın sonunda göreceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/vergi-uzmani-yeni-yil-butcesiyle-hesapladi-asgari-ucret-memur-ve-emekli-maas-zammi-icin-kritik-oran-1089507402.html
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Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşverenin beklentisi paylaşıldı, son rakam verildi
07:35 23.10.2024 (güncellendi: 07:45 23.10.2024)
Doğrudan milyonlarca asgari ücretli ve işvereni, dolaylı olarak da tüm çalışanları ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için tahminler gelmeye devam ediyor. İşverenlerin beklentisi asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması yönünde. Noyan Doğan, yıl sonu enflasyonunu işaret ederek asgari ücret için rakam ve oran verdi.
Asgari ücret zammı için olası oran ve rakamlar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısını aralık ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. 2024 yılı tek zamla geçiren asgari ücretliler 2025 zammının ne kadar olacağını merak ediyor.
2025 asgari ücreti ne kadar olacak?
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "2025’te asgari ücret ne kadar olacak" başlıklı yazısında asgari ücret zammı için tahminlerini paylaştı. Sene başında asgari ücret yüzde 49 artışla brüt 20 bin 2 lira, net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Son günlerde işverenler beklentilerini açıklamaya başladı. İşverenlerin beklentisi asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması yönünde ki, bu da yaklaşık 21 bin 250 lira anlamına geliyor.
Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli kriter enflasyon olduğunun altını çizen Doğan, enflasyon tahminlerini şöyle paylaştı:
Orta Vadeli Programda (OVP) 2024 yılsonu enflasyon hedefi, yüzde 41.5 olarak belirlendi. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini ise yüzde 38’lerde. Ancak yılsonu enflasyonunun yüzde 41-45 arasında olacağı tahmin ediliyor ki, yüzde 45’e neredeyse kesin gözüküyor. Kimi kesimler, 2025 yılı asgari ücret belirlenirken, 2025 enflasyonunun gözetileceğini söylüyor ki, ben buna katılmıyorum. Hem OVP’de hem de Merkez Bankası’nın hedefinde 2025 yılsonu enflasyonu yüzde 14 ila 17.5 arasında. Tahmin ediyorum işverenler de bunu baz alarak yüzde 25 artışın makul olacağını savunuyor.
Noyan Doğan asgari ücret tahminini şu ifadelerle paylaştı:
"2024 yılı başında asgari ücrete yapılan zammın geçmiş enflasyonunun altında kaldığını, yıl içinde bir kere zam yapıldığını, 2024 yılsonu enflasyonunun ise yüzde 45’lerde olacağını ve 2025 yılının başında asgari ücrete yapılan zammın tüm yıl için geçerli olacağını hesaba katarsak; benim tahminim, 2025’te asgari ücretin yüzde 45 civarında artacağı yönündedir. Bu da net asgari ücretin 24 bin 650 liralara çıkması anlamına geliyor. Bunun üzerine refah payı gelir mi; onu da yılın sonunda göreceğiz."