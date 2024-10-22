https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/vergi-uzmani-yeni-yil-butcesiyle-hesapladi-asgari-ucret-memur-ve-emekli-maas-zammi-icin-kritik-oran-1089507402.html
Vergi uzmanı yeni yıl bütçesiyle hesapladı: Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik oran
Vergi uzmanı yeni yıl bütçesiyle hesapladı: Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik oran
Sputnik Türkiye
Asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışanın ana gündem maddesi. Komisyon toplantısının yapılmasının beklendiği aralık ayı yaklaşırken yeni... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T07:50+0300
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2024-10-22T07:52+0300
ekonomi
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bütçe
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2025 yılı bütçe teklifine göre yeni yılda vergilere yüzde 45 zam gelecek ancak asgari ücret ve maaşlara yılbaşında yapılacak zam oranının yüzde 25'lerde kalacağı iddia ediliyor. Bütçe teklifini Sözcü Gazetesi için inceleyen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “Gelirimizin düştüğü bir yıl daha yaşayacağız” dedi.2025 yılı bütçesinin personel giderleri başlığının yılbaşında yapılacak maaş zamlarına ilişkin ipuçları içerdiğini söyleyen Bingöl, “Asgari ücret için vazgeçildiği belirtilen vergi istisna tutarındaki artış ile önümüzdeki yıl asgari ücretin yüzde 25 oranında zamlanacağı sonucuna ulaşıyoruz. Çünkü 2024 bütçesinde 677 milyar lira olan asgari ücret istisnasının toplam tutarı 2025 bütçesinde 853 milyar lira olarak öngörülmektedir” değerlendirmesini yaptı.'Asgari ücret ve maaşlar yüzde 25’ler civarında artacaktır'Ozan Bingöl, “2025 yılı bütçe teklifinde yer alan personel gideri artışı da 2024 yılı gerçekleşme tahmini dikkate alındığında yüzde 25’ler civarında olmaktadır. Dolayısıyla 2025 yılında vergiler yüzde 45.4 oranında artarken asgari ücret ve maaşlar yüzde 25’ler civarında artacaktır” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/bakan-isikhandan-yenidogan-cetesi-aciklamasi-ruhsati-iptal-olan-hastanelere-odeme-durduruldu-1089482020.html
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Vergi uzmanı yeni yıl bütçesiyle hesapladı: Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik oran
07:50 22.10.2024 (güncellendi: 07:52 22.10.2024)
Asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışanın ana gündem maddesi. Komisyon toplantısının yapılmasının beklendiği aralık ayı yaklaşırken yeni asgari ücret için de tahminler ve hesaplamalar gelmeye devam ediyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, asgari ücret ve maaşlara yılbaşında yapılacak zam oranının yüzde 25’lerde kalacağını hesapladı.
2025 yılı bütçe teklifine göre yeni yılda vergilere yüzde 45 zam gelecek ancak asgari ücret ve maaşlara yılbaşında yapılacak zam oranının yüzde 25'lerde kalacağı iddia ediliyor. Bütçe teklifini Sözcü Gazetesi için inceleyen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “Gelirimizin düştüğü bir yıl daha yaşayacağız” dedi.
2025 yılı bütçesinin personel giderleri başlığının yılbaşında yapılacak maaş zamlarına ilişkin ipuçları içerdiğini söyleyen Bingöl, “Asgari ücret için vazgeçildiği belirtilen vergi istisna tutarındaki artış ile önümüzdeki yıl asgari ücretin yüzde 25 oranında zamlanacağı sonucuna ulaşıyoruz. Çünkü 2024 bütçesinde 677 milyar lira olan asgari ücret istisnasının toplam tutarı 2025 bütçesinde 853 milyar lira olarak öngörülmektedir” değerlendirmesini yaptı.
'Asgari ücret ve maaşlar yüzde 25’ler civarında artacaktır'
Ozan Bingöl, “2025 yılı bütçe teklifinde yer alan personel gideri artışı da 2024 yılı gerçekleşme tahmini dikkate alındığında yüzde 25’ler civarında olmaktadır. Dolayısıyla 2025 yılında vergiler yüzde 45.4 oranında artarken asgari ücret ve maaşlar yüzde 25’ler civarında artacaktır” diye yazdı.