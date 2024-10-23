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4203 sefer sayılı uçuş: 5 Türk fizikçinin hayatını kaybettiği 'sır kaza' sabotaj mı?
4203 sefer sayılı uçuş: 5 Türk fizikçinin hayatını kaybettiği 'sır kaza' sabotaj mı?
Sputnik Türkiye
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 30 Kasım 2007 tarihinde saat 00.51'de havalanan 4203 sefer sayılı uçak Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'na inişi sırasında... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T23:35+0300
2024-10-23T23:47+0300
türkiye
uçak
uçak seferi
uçak kazası
isparta
süleyman demirel üniversitesi
havalimanı
kaza
kaza sebebi
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30 Kasım 2007 tarihinde İstanbul'dan Isparta'ya giden uçak inişe geçtiği sırada Keçiborlu'da düşmüştü. Kazada 5 Türk fizikçinin uçakta olması sabotaj iddialarını gündeme getirmişti.İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan KK4203 sefer sayılı uçak 29 Kasım 2007 yılı saat 23.20'de havalanması gerekirken Priştine seferinden geç dönmesi nedeniyle 30 Kasım gece saat 00.51'de kalkış yapabilmişti. Uçak Isparta semalarına geldiği sırada kontrolünü kaybederek Keçiborlu'ya düşmüştü. Türk şirket tarafından World Focus Hava Yolları'ndan kiralanan uçak McDonell Dougles MD-83 tipi bir uçaktı. Uçak kaza esnasında World Focus Hava Yolları pilotları tarafından kontrol ediliyordu. 50 yolcu bulunan uçakta nükleer fizikçiler Engin Arık ve Fatma Şenel Boydağ ile beraber 4 Türk akademisyende bulunuyordu. Kaza bölgesine gelen ekipler cesetlerin ve eşyaların çok geniş bir alana yayıldığını fark ederek bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Bölgeye gelen Isparta Valisi Şemsettin Uzun "Uçak oraya nasıl indi anlamak mümkün değil. Sırtın öbür tarafına düşmüş" diyerek kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.4203 sefer sayılı uçak neden düştü?Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan araştırma raporlarına göre uçağın düşme nedeni pilotaj hatası olarak ifade edildi. Pilotların uçuş sırasında yorgun ve deneyimsiz oldukları, alçalma planını doğru uygulamadıkları ve karşılıklı çapraz kontrolü sağlamamış olmaları kazada sebep olarak belirtildi. Uçakta ise yer yaklaşım sisteminin bozuk olduğu, uçus izin kulesinin ise 10 dakika 23 saniye geç cevap verdiği raporda yer buldu. Raporda kaza kontrollü uçuşta yere çarpma kazası (CFIT) olarak yer almıştı.Kaza mı? Sabotaj mı?İstanbul'dan Isparta'ya giden 4203 sefer sayılı uçuşta 5 Türk fizikçinin uçak kazasında hayatını kaybetmesi Türk medyasında gündem olmuştu. Kazada hayatını kaybeden nükleer fizikçiler Engin Arık ve Fatma Şenel Boydağ ile beraber 4 Türk akademisyenin de olması kaza mı sabotaj mı sorularını akıllara getirmişti. Türkiye'de CERN benzeri parçacık hızlandırma laboratuvarı kurma çalışmaları yapan Engin Arık'ın suikaste uğradığı ihtimalleri medyada konuşulmuş ancak kesin bir bilgi paylaşılamamıştı. Engin Arık kimdir?1948 yılında doğan Engin Arık Türk parçacık Fizikçisi olarak tanındı. Nükleer çalışmalar yapan bilim insanı 1990 yılında CERN'de çalışmalara katıldı. Türkiye önemli rezerv olarak bulunan Bor/Toryum elementi için önemli çalışmalarda bulunan Engin Arık'ın uçak kazasında hayatını kaybetmesi sobotaj iddialarını gündeme getirmiş ancak kesin bir rapor sunulamamıştı. Bor madeni neden önemli?Türkiye'de 880 bin ton civarında bulunan Bor madeni nükleer çalışmalarda kullanılan önemli bir madde olarak ifade ediliyor. Almanya, İngiltere, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerde bilimsel çalışma yapılan madde nükleer reaktörlerde titan-bor alaşımı, borlu çelik, bor karbürler ve nükleer atıklarda kullanılabildiği açıklandı. Türkiye'de en çok Balıkesir, Eskişehir, Bursa ve Kütahya illerinde bulunan maddenin 1 tonu ile 28 bin 493 Kwh enerji üretilebildiği ifade edildi.
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atlasjet 4203 sefer sayılı uçuş, engin arık ölümü, 5 türk fizikçi, uçak kazaları
atlasjet 4203 sefer sayılı uçuş, engin arık ölümü, 5 türk fizikçi, uçak kazaları

4203 sefer sayılı uçuş: 5 Türk fizikçinin hayatını kaybettiği 'sır kaza' sabotaj mı?

23:35 23.10.2024 (güncellendi: 23:47 23.10.2024)
Isparta uçak kazası
Isparta uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 30 Kasım 2007 tarihinde saat 00.51'de havalanan 4203 sefer sayılı uçak Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'na inişi sırasında 18 kilometre mesafedeki Keçiborlu'ya düşmüştü. Uçak kazasında 50 yolcu hayatını kaybederken 5 Türk fizikçi de ölenler arasındaydı. Olayın kaza mı yoksa bir sabotaj mı olduğu halen çözülemedi.
30 Kasım 2007 tarihinde İstanbul'dan Isparta'ya giden uçak inişe geçtiği sırada Keçiborlu'da düşmüştü. Kazada 5 Türk fizikçinin uçakta olması sabotaj iddialarını gündeme getirmişti.
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan KK4203 sefer sayılı uçak 29 Kasım 2007 yılı saat 23.20'de havalanması gerekirken Priştine seferinden geç dönmesi nedeniyle 30 Kasım gece saat 00.51'de kalkış yapabilmişti. Uçak Isparta semalarına geldiği sırada kontrolünü kaybederek Keçiborlu'ya düşmüştü. Türk şirket tarafından World Focus Hava Yolları'ndan kiralanan uçak McDonell Dougles MD-83 tipi bir uçaktı. Uçak kaza esnasında World Focus Hava Yolları pilotları tarafından kontrol ediliyordu. 50 yolcu bulunan uçakta nükleer fizikçiler Engin Arık ve Fatma Şenel Boydağ ile beraber 4 Türk akademisyende bulunuyordu. Kaza bölgesine gelen ekipler cesetlerin ve eşyaların çok geniş bir alana yayıldığını fark ederek bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Bölgeye gelen Isparta Valisi Şemsettin Uzun "Uçak oraya nasıl indi anlamak mümkün değil. Sırtın öbür tarafına düşmüş" diyerek kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

4203 sefer sayılı uçak neden düştü?

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan araştırma raporlarına göre uçağın düşme nedeni pilotaj hatası olarak ifade edildi. Pilotların uçuş sırasında yorgun ve deneyimsiz oldukları, alçalma planını doğru uygulamadıkları ve karşılıklı çapraz kontrolü sağlamamış olmaları kazada sebep olarak belirtildi. Uçakta ise yer yaklaşım sisteminin bozuk olduğu, uçus izin kulesinin ise 10 dakika 23 saniye geç cevap verdiği raporda yer buldu. Raporda kaza kontrollü uçuşta yere çarpma kazası (CFIT) olarak yer almıştı.

Kaza mı? Sabotaj mı?

İstanbul'dan Isparta'ya giden 4203 sefer sayılı uçuşta 5 Türk fizikçinin uçak kazasında hayatını kaybetmesi Türk medyasında gündem olmuştu. Kazada hayatını kaybeden nükleer fizikçiler Engin Arık ve Fatma Şenel Boydağ ile beraber 4 Türk akademisyenin de olması kaza mı sabotaj mı sorularını akıllara getirmişti. Türkiye'de CERN benzeri parçacık hızlandırma laboratuvarı kurma çalışmaları yapan Engin Arık'ın suikaste uğradığı ihtimalleri medyada konuşulmuş ancak kesin bir bilgi paylaşılamamıştı.

Engin Arık kimdir?

1948 yılında doğan Engin Arık Türk parçacık Fizikçisi olarak tanındı. Nükleer çalışmalar yapan bilim insanı 1990 yılında CERN'de çalışmalara katıldı. Türkiye önemli rezerv olarak bulunan Bor/Toryum elementi için önemli çalışmalarda bulunan Engin Arık'ın uçak kazasında hayatını kaybetmesi sobotaj iddialarını gündeme getirmiş ancak kesin bir rapor sunulamamıştı.

Bor madeni neden önemli?

Türkiye'de 880 bin ton civarında bulunan Bor madeni nükleer çalışmalarda kullanılan önemli bir madde olarak ifade ediliyor. Almanya, İngiltere, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerde bilimsel çalışma yapılan madde nükleer reaktörlerde titan-bor alaşımı, borlu çelik, bor karbürler ve nükleer atıklarda kullanılabildiği açıklandı. Türkiye'de en çok Balıkesir, Eskişehir, Bursa ve Kütahya illerinde bulunan maddenin 1 tonu ile 28 bin 493 Kwh enerji üretilebildiği ifade edildi.
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