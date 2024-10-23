https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/disisleri-bakani-hakan-fidandan-tusas-aciklamasi-asla-izin-vermeyecegiz-1089586262.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TUSAŞ açıklaması: 'Asla izin vermeyeceğiz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TUSAŞ açıklaması: 'Asla izin vermeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını sosyal medya hesabı üzerinden kınadı... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T19:56+0300

2024-10-23T19:56+0300

2024-10-23T19:56+0300

türkiye

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

saldırı

silahlı saldırı

bombalı saldırı

ankara

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medyadan açıklamada bulundu.TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Ankara’da, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye’yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bahceliden-tusas-saldirisi-aciklamasi-terorizmi-karanlik-bir-aparat-olarak-kullananlar-sonuc-1089584345.html

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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, ankara