https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/disisleri-bakani-hakan-fidandan-tusas-aciklamasi-asla-izin-vermeyecegiz-1089586262.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TUSAŞ açıklaması: 'Asla izin vermeyeceğiz'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TUSAŞ açıklaması: 'Asla izin vermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını sosyal medya hesabı üzerinden kınadı... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T19:56+0300
2024-10-23T19:56+0300
2024-10-23T19:56+0300
türkiye
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
saldırı
silahlı saldırı
bombalı saldırı
ankara
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medyadan açıklamada bulundu.TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Ankara’da, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye’yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bahceliden-tusas-saldirisi-aciklamasi-terorizmi-karanlik-bir-aparat-olarak-kullananlar-sonuc-1089584345.html
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, ankara
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TUSAŞ açıklaması: 'Asla izin vermeyeceğiz'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını sosyal medya hesabı üzerinden kınadı. Saldırının arkasındaki güçlerle mücadele edileceğini belirten Bakan Hakan Fidan Türkiye üzerindeki emellerine ulaşamayacaklarını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medyadan açıklamada bulundu.
TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Ankara’da, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye’yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz'' dedi.