https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/yeniden-refah-partisinden-bahcelinin-ocalan-aciklamasina-gazi-mecliste-adi-bile-gecemez-cikisi--1089535641.html
Yeniden Refah Partisi'nden Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına 'Gazi Meclis'te olamaz' çıkışı
Yeniden Refah Partisi'nden Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına 'Gazi Meclis'te olamaz' çıkışı
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Bahçeli'nin gündem olan çağrısına yönelik "Tahayyül bile edilemez" ifadesini kullanarak Öcalan'ın mecliste... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T17:31+0300
2024-10-22T17:31+0300
2024-10-22T17:54+0300
politika
suat kılıç
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abdullah öcalan
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terör
tepki
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan için sarf ettiği "Gelsin, TBMM'de örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözlerine tepki gösterdi. Kılıç, "Eğer terörist başı, örgüte silah bırakma çağrısında bulunacaksa bu çağrıyı İmralı'dan yapabilir. Bunun dışında terörist başının, Gazi Meclisimizin herhangi bir kürsüsünde konuşması değil telaffuz, tahayyül bile edilemez" dedi. 'DEM Partililer terör bitti desin, mani olan yok' Meşru muhatabın DEM Partililer olduğunu söyleyen Kılıç "Onlar da zaten Meclis'tedir, kürsü önlerindedir, yapacakları açıklama için mikrofonu ellerinden alan, konuşmalarına mani olan kimse yoktur. Konuşsunlar silah bırakma çağrısında bulunsunlar" ifadelerini kullandı. Tecrit koşullarında değişiklik yapılmasıyla ilgili yetkilinin Adalet Bakanlığı'nda olduğunu savunan Kılıç "Adalet Bakanı istiyorsa, hükümetin bu yönde bir irade, eğilim ve isteği varsa terörist başıyla ilgili olarak da tecrit koşullarını yumuşatabilirler" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/gazeteci-zengin-bahceli-oyun-kuruyor-amaci-pkkyi-kandil-ve-amerikanin-elinden-almak-1089532918.html
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devlet bahçeli konuşması, devlet bahçeli grup konuşması, devlet bahçeli öcalan, yeniden refah partisi bahçeli, yeniden refah öcalan açıklama
Yeniden Refah Partisi'nden Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına 'Gazi Meclis'te olamaz' çıkışı
17:31 22.10.2024 (güncellendi: 17:54 22.10.2024)
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Bahçeli'nin gündem olan çağrısına yönelik "Tahayyül bile edilemez" ifadesini kullanarak Öcalan'ın mecliste konuşma teklifine tepki gösterdi.
Yeniden Refah Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'
nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan
için sarf ettiği "Gelsin, TBMM'de örgütün lağvedildiğini haykırsın"
sözlerine tepki gösterdi. Kılıç, "Eğer terörist başı, örgüte silah bırakma çağrısında bulunacaksa bu çağrıyı İmralı'dan yapabilir. Bunun dışında terörist başının, Gazi Meclisimizin herhangi bir kürsüsünde konuşması değil telaffuz, tahayyül bile edilemez"
dedi.
'DEM Partililer terör bitti desin, mani olan yok'
Meşru muhatabın DEM Partililer olduğunu söyleyen Kılıç "Onlar da zaten Meclis'tedir, kürsü önlerindedir, yapacakları açıklama için mikrofonu ellerinden alan, konuşmalarına mani olan kimse yoktur. Konuşsunlar silah bırakma çağrısında bulunsunlar" ifadelerini kullandı.
Tecrit koşullarında değişiklik yapılmasıyla ilgili yetkilinin Adalet Bakanlığı'nda olduğunu savunan Kılıç "Adalet Bakanı istiyorsa, hükümetin bu yönde bir irade, eğilim ve isteği varsa terörist başıyla ilgili olarak da tecrit koşullarını yumuşatabilirler" diye ekledi.