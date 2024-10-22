https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/gazeteci-zengin-bahceli-oyun-kuruyor-amaci-pkkyi-kandil-ve-amerikanin-elinden-almak-1089532918.html
Gazeteci Zengin: Bahçeli oyun kuruyor, amacı PKK'yı Kandil ve Amerika'nın elinden almak
Gazeteci Zengin: Bahçeli oyun kuruyor, amacı PKK'yı Kandil ve Amerika'nın elinden almak
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Öcalan gelsin TBMM'de silah bıraktığını ilan etsin' sözlerini değerlendiren gazeteci Gürkan Zengin, 'Bahçeli oyun kuruyor'... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T16:52+0300
2024-10-22T16:52+0300
2024-10-22T16:52+0300
türkiye
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
pkk
abdullah öcalan
imralı
umut hakkı
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
mansur yavaş
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı, 'Gelsin TBMM'de silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın' sözleri Türkiye'nin gündemine otururken tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu tartışmalara farklı bir yönden bakan gazeteci Gürkan Zengin ise, "Bahçeli oyun kuruyor, amacı PKK'yı Kandil ve Amerika'nın elinden almak' dedi. Oyunun havucu Öcalan'ın serbest bırakılmasıZengin sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:"Devlet Bahçeli bir oyun kuruyor. Oyunun AMACI PKK'yı Kandil ve Amerika'nın elinden almak. Oyunun YÖNTEMİ İmralı- (Öcalan) - DEM hattını Kandil- Amerika hattının karşısına koymak. Oyunun HAVUCU ne? Bahçeli'nin oyunu kurarken, İmralı -DEM hattına uzattığı havuç Öcalan'ın serbest bırakılması... Umut Hakkı devreye girecek. Öcalan, TBMM'de DEM grubuna gelecek ve silahın bırakıldığını, örgütün lağvedildiğini ilan edecek...Bu Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması demek.Oyunun ZORLUĞU nerede? İlk çözüm sürecinde bütün aktörler devredeydi. İmralı, HDP, Kandil...Dahası bölgesel konjonktür de elverişliydi. Üç aktör de devredeyken erişilememiş BARIŞ'a şimdi sadece iki aktörle, üstelik bölgesel konjonktür de son derece elverişsizken nasıl ulaşılacak? Üstelik ortada 'müzakere, pazarlık, al-ver işleri olmadan...Devlet Bahçeli'nin kurduğu oyunda SORU şu: Öcalan ve DEM'in gücü Kandil ve Amerika'ya rağmen PKK'ya silah bıraktırabilir mi? Bir başka deyişle, örgüte Öcalan mı yoksa Kandil'deki Bayık, Karayılan, Kalkan, Bozat tayfası mı hakim?"Bahçeli'den Öcalan'a çağrıMHP Genel Kurulu'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çıkartılması çağrısı yaptı. Bahçeli "Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. " ifadelerini kullandı."Ne Kandil, ne Edirne... Adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız bunu bile sineye çekmeye hazırız" diyerek sözlerini sürdüren Bahçeli'nin konuşmasının ardından ise siyaset sahnesi hareketlendi. Tepkiler gecikmediAnkara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Tarih bunu affetmez' diyerek tepki gösterirken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da 'Meclis kürsüsünde teröristbaşları değil, Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşur' diyerek yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Devlet Bahçeli'ye Öcalan konusunda şartlı destek verdi. Özel, 'Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır' derken, CHP Başkanvekili Murat Emir ise sert tepki göstererek, "Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-yenidogan-cetesiyle-ilgili-konustu-tibbi-atik-kana-susamis-1089515857.html
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Gazeteci Zengin: Bahçeli oyun kuruyor, amacı PKK'yı Kandil ve Amerika'nın elinden almak
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Öcalan gelsin TBMM'de silah bıraktığını ilan etsin' sözlerini değerlendiren gazeteci Gürkan Zengin, 'Bahçeli oyun kuruyor' derken, 'oyunun amacı, havucu, zorluğu ve sorusunun' ne olduğunu yazdı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı, 'Gelsin TBMM'de silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın' sözleri Türkiye'nin gündemine otururken tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu tartışmalara farklı bir yönden bakan gazeteci Gürkan Zengin ise, "Bahçeli oyun kuruyor, amacı PKK'yı Kandil ve Amerika'nın elinden almak' dedi.
Oyunun havucu Öcalan'ın serbest bırakılması
Zengin sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Devlet Bahçeli bir oyun kuruyor. Oyunun AMACI PKK'yı Kandil ve Amerika'nın elinden almak.
Oyunun YÖNTEMİ İmralı- (Öcalan) - DEM hattını Kandil- Amerika hattının karşısına koymak.
Oyunun HAVUCU ne? Bahçeli'nin oyunu kurarken, İmralı -DEM hattına uzattığı havuç Öcalan'ın serbest bırakılması... Umut Hakkı devreye girecek. Öcalan, TBMM'de DEM grubuna gelecek ve silahın bırakıldığını, örgütün lağvedildiğini ilan edecek...Bu Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması demek.
Oyunun ZORLUĞU nerede? İlk çözüm sürecinde bütün aktörler devredeydi. İmralı, HDP, Kandil...Dahası bölgesel konjonktür de elverişliydi. Üç aktör de devredeyken erişilememiş BARIŞ'a şimdi sadece iki aktörle, üstelik bölgesel konjonktür de son derece elverişsizken nasıl ulaşılacak? Üstelik ortada 'müzakere, pazarlık, al-ver işleri olmadan...
Devlet Bahçeli'nin kurduğu oyunda SORU şu: Öcalan ve DEM'in gücü Kandil ve Amerika'ya rağmen PKK'ya silah bıraktırabilir mi? Bir başka deyişle, örgüte Öcalan mı yoksa Kandil'deki Bayık, Karayılan, Kalkan, Bozat tayfası mı hakim?"
Bahçeli'den Öcalan'a çağrı
MHP Genel Kurulu'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK
elebaşı Abdullah Öcalan'
ın Türkiye Büyük Millet Meclis
i'ne (TBMM) çıkartılması çağrısı yaptı. Bahçeli "Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. "
ifadelerini kullandı.
"Ne Kandil, ne Edirne... Adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız bunu bile sineye çekmeye hazırız" diyerek sözlerini sürdüren Bahçeli'nin konuşmasının ardından ise siyaset sahnesi hareketlendi.
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Tarih bunu affetmez' diyerek tepki gösterirken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da 'Meclis kürsüsünde teröristbaşları değil, Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşur' diyerek yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Devlet Bahçeli'ye Öcalan konusunda şartlı destek verdi. Özel, 'Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır' derken, CHP Başkanvekili Murat Emir ise sert tepki göstererek, "Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir." dedi.