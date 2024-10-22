https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/futbol-tarihinde-bir-ilk-messi-cam-ile-canli-yayin-yapilacak-1089534779.html

Futbol tarihinde bir ilk: 'Messi Cam' ile canlı yayın yapılacak

Futbol tarihinde bir ilk: 'Messi Cam' ile canlı yayın yapılacak

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nin MLS Ligi'nde forma giyen Lionel Messi dünya futbol tarihine girmeye hazırlanıyor. Cumartesi günü oynanacak maçta 'Messi Cam'... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T17:20+0300

2024-10-22T17:20+0300

2024-10-22T17:20+0300

spor

messi

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MLS Ligi'nde Inter Miami takımında oynayan Lionel Messi bir kez daha dünya tarihine girecek.Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak kupa maçında Inter Miami oyuncusu Lionel Messi'nin üzerine Player Spotlight isimli kamera sistemi takılarak sosyal medyadan canlı yayın yapılacak. 'Messi Cam' adı verilen yeni sistem dünya futbol tarihinde bir ilk olacak. Maçın başlama saatinden 5 dakika önce yayına girecek sistem futbolcunun göğüs hizasından ilk kez canlı maç izleme imkanı sağlayacak. Inter Miami maçı hangi kanalda?26 Ekim Cumartesi günü gece saat 03.30'da başlayacak maç Inter Miami'nin sosyal medya hesabı üzerinden takip edilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240201/lionel-messi-icin-al-hilal-iddiasi-sonrasi-al-nassrda-cristiano-ronaldo-krizi-1080251792.html

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