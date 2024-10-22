Futbol tarihinde bir ilk: 'Messi Cam' ile canlı yayın yapılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi skandalı: 'Soruşturma sürecinde hasta kabul edilmesi büyük hata'
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Serkan Çağrı, canlı yayında klarnet çaldı
11:56
93 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda artan aşı karşıtlığının nedenleri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Neden grip aşısı olmalıyız?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna krizi sonrası dünyadaki ülkeler, Batı’ya karşı hareket edebilme özgürlüğünü hissetti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebekler takipteyken mi öldürüldüler
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
21 dk
ÖZEL HABER
Kahve severler dikkat: Sabah kahvesi zararlı mı?
19:26
5 dk
SESLİ HABER
Erakçi'den ABD'ye: İsrail'in saldırısına destek sağlayan herkes sorumlu tutulmalıdır
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Muzun başkentinde hasat zamanı
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
19:53
5 dk
SESLİ HABER
Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Duyanları şaşırttı: Yapay zeka platformları ne kadar su tüketiyor?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Küba'da elektrik kesintisi: Sebebi ABD
20:22
1 dk
SESLİ HABER
Fethullah Gülen'e kendi kumpası mezar oldu
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19'un yeni varyantı XEC yayılmaya devam ediyor: İzolasyon uyarısı yapıldı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk kesenin ağzını açtı: Her gün Trump’a oy veren bir kişiye tam bir milyon dolar verecek
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Scholz istediğini aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:29
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/futbol-tarihinde-bir-ilk-messi-cam-ile-canli-yayin-yapilacak-1089534779.html
Futbol tarihinde bir ilk: 'Messi Cam' ile canlı yayın yapılacak
Futbol tarihinde bir ilk: 'Messi Cam' ile canlı yayın yapılacak
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin MLS Ligi'nde forma giyen Lionel Messi dünya futbol tarihine girmeye hazırlanıyor. Cumartesi günü oynanacak maçta 'Messi Cam'... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T17:20+0300
2024-10-22T17:20+0300
spor
messi
lionel messi
inter miami
abd
maç
maç yayını
tiktok
tarih
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/11/1073611583_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d72790b2ba4f57dce962dcc8504d6682.jpg
MLS Ligi'nde Inter Miami takımında oynayan Lionel Messi bir kez daha dünya tarihine girecek.Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak kupa maçında Inter Miami oyuncusu Lionel Messi'nin üzerine Player Spotlight isimli kamera sistemi takılarak sosyal medyadan canlı yayın yapılacak. 'Messi Cam' adı verilen yeni sistem dünya futbol tarihinde bir ilk olacak. Maçın başlama saatinden 5 dakika önce yayına girecek sistem futbolcunun göğüs hizasından ilk kez canlı maç izleme imkanı sağlayacak. Inter Miami maçı hangi kanalda?26 Ekim Cumartesi günü gece saat 03.30'da başlayacak maç Inter Miami'nin sosyal medya hesabı üzerinden takip edilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240201/lionel-messi-icin-al-hilal-iddiasi-sonrasi-al-nassrda-cristiano-ronaldo-krizi-1080251792.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/11/1073611583_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_518602f19c35c653eeccfdb8992b9545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
messi cam izle, messi tiktok, messi canlı yayını
messi cam izle, messi tiktok, messi canlı yayını

Futbol tarihinde bir ilk: 'Messi Cam' ile canlı yayın yapılacak

17:20 22.10.2024
© AA / Arturo JimenezInter Miami, yeni transferleri Messi ve Busquets için tören düzenledi
Inter Miami, yeni transferleri Messi ve Busquets için tören düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Arturo Jimenez
Abone ol
Amerika Birleşik Devletleri'nin MLS Ligi'nde forma giyen Lionel Messi dünya futbol tarihine girmeye hazırlanıyor. Cumartesi günü oynanacak maçta 'Messi Cam' isimli kamera sistemi ile sosyal medyadan canlı yayın yapılacak. Messi'nin göğüsü üzerine takılacak kamera ile yapılacak canlı yayının bir ilk olacağı ifade edildi.
MLS Ligi'nde Inter Miami takımında oynayan Lionel Messi bir kez daha dünya tarihine girecek.
Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak kupa maçında Inter Miami oyuncusu Lionel Messi'nin üzerine Player Spotlight isimli kamera sistemi takılarak sosyal medyadan canlı yayın yapılacak. 'Messi Cam' adı verilen yeni sistem dünya futbol tarihinde bir ilk olacak. Maçın başlama saatinden 5 dakika önce yayına girecek sistem futbolcunun göğüs hizasından ilk kez canlı maç izleme imkanı sağlayacak.

Inter Miami maçı hangi kanalda?

26 Ekim Cumartesi günü gece saat 03.30'da başlayacak maç Inter Miami'nin sosyal medya hesabı üzerinden takip edilebilecek.
Cristiano Ronaldo-Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
SPOR
Lionel Messi için Al Hilal iddiası sonrası Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi
1 Şubat, 06:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала