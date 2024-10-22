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Muharrem İnce'den Özgür Özel'e 'el yükseltme' göndermesi
Muharrem İnce'den Özgür Özel'e 'el yükseltme' göndermesi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "El yükseltiyorum, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine sert tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T18:38+0300
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "El yükseltiyorum, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kürtlere tam olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum" şeklindeki değerlendirmelerini sert şekilde eleştirdi. İnce, "El yükseltip; Türkiye’yi bu iktidardan da bu muhalefetten de hep birlikte kurtaralım" açıklamasında bulundu.Özgür Özel Devlet Bahçeli'nin sözleri için ne demişti?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Öcalan çıksın, mecliste terörün bittiğini ilan etsin" diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye "Bu sözlere kıymet veriyoruz" diyerek olumlu karşılık verdi. Özel "El yükseltiyorum, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kürtlere tam olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum" ifadelerine de yer vermişti. Özgür Özel Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret etmişti Özel Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmişti. Özel, görüşmenin içeriğini "Aslında bu çağrı metni çok şeyi söylüyor. Eğer toplumsal barıştan bahsedeceksek bu işin esas sorumlusu bütün erkekler olarak kendimizden başlamalıyız. Kadınların, çocukların güvenli olmadığı bir ülkede toplumsal barış nasıl sağlanabilir?” sözleriyle anlatmıştı.
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özgür özel, muharrem ince, abdullah öcalan, erken seçim, ümit özdağ, selahattin demirtaş
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Muharrem İnce'den Özgür Özel'e 'el yükseltme' göndermesi

18:38 22.10.2024 (güncellendi: 18:40 22.10.2024)
© AA / Berke BayurMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Berke Bayur
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "El yükseltiyorum, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine sert tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "El yükseltip; Türkiye’yi bu iktidardan da bu muhalefetten de hep birlikte kurtaralım" açıklamasında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "El yükseltiyorum, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kürtlere tam olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum" şeklindeki değerlendirmelerini sert şekilde eleştirdi. İnce, "El yükseltip; Türkiye’yi bu iktidardan da bu muhalefetten de hep birlikte kurtaralım" açıklamasında bulundu.

Özgür Özel Devlet Bahçeli'nin sözleri için ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Öcalan çıksın, mecliste terörün bittiğini ilan etsin" diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye "Bu sözlere kıymet veriyoruz" diyerek olumlu karşılık verdi. Özel "El yükseltiyorum, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kürtlere tam olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum" ifadelerine de yer vermişti.

Özgür Özel Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret etmişti

Özel Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmişti. Özel, görüşmenin içeriğini "Aslında bu çağrı metni çok şeyi söylüyor. Eğer toplumsal barıştan bahsedeceksek bu işin esas sorumlusu bütün erkekler olarak kendimizden başlamalıyız. Kadınların, çocukların güvenli olmadığı bir ülkede toplumsal barış nasıl sağlanabilir?” sözleriyle anlatmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Öcalan konusunda şartlı destek: 'Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır'
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