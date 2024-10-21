https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/chp-genel-baskani-ozgur-ozelden-selahattin-demirtasa-cezaevi-ziyareti-1089482308.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a cezaevi ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a cezaevi ziyareti

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T12:50+0300

2024-10-21T12:50+0300

2024-10-21T12:50+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

selahattin demirtaş

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

cezaevi

açık cezaevi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089482078_0:98:3447:2037_1920x0_80_0_0_fe3e49e2ca4eaab5eda3ce53ab090e9f.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor. Beraberinde Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağababa ile cezaevine gelen Özel'in, Demirtaş'la görüşü başladı.Ziyaret öncesinde Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın kitabını ve yazdığı çağrı metnini Özgür Özel'e teslim etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/muharrem-inceden-gulen-aciklamasi-dirisini-getiremediginizin-cesedini-kabul-etmeyin-1089481831.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, selahattin demirtaş, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), cezaevi, açık cezaevi