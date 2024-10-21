https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/chp-genel-baskani-ozgur-ozelden-selahattin-demirtasa-cezaevi-ziyareti-1089482308.html
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a cezaevi ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a cezaevi ziyareti
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T12:50+0300
2024-10-21T12:50+0300
2024-10-21T12:50+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
selahattin demirtaş
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
cezaevi
açık cezaevi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor. Beraberinde Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağababa ile cezaevine gelen Özel'in, Demirtaş'la görüşü başladı.Ziyaret öncesinde Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın kitabını ve yazdığı çağrı metnini Özgür Özel'e teslim etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/muharrem-inceden-gulen-aciklamasi-dirisini-getiremediginizin-cesedini-kabul-etmeyin-1089481831.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, selahattin demirtaş, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), cezaevi, açık cezaevi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, selahattin demirtaş, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), cezaevi, açık cezaevi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a cezaevi ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor.
Beraberinde Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağababa ile cezaevine gelen Özel'in, Demirtaş'la görüşü başladı.
Ziyaret öncesinde Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın kitabını ve yazdığı çağrı metnini Özgür Özel'e teslim etmişti.