https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/marmarayda-ariza-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1089508814.html
Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor
Sputnik Türkiye
Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T09:16+0300
2024-10-22T09:16+0300
2024-10-22T09:16+0300
türkiye
marmaray
arıza
teknik arıza
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Marmaray'da teknik arıza yaşandığı açıklandı. Arıza nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanıyor.Marmaray tarafından yapılan açıklamada "Söğütlüçeşme İstasyonu'nda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/marmarayda-intihar-uzucu-olay-aciklamasi-yapildi-seferler-gecikti--1089455702.html
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marmaray, arıza, teknik arıza
marmaray, arıza, teknik arıza
Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Söğütlüçeşme İstasyonu'nda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.
Marmaray'da teknik arıza yaşandığı açıklandı. Arıza nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanıyor.
Marmaray tarafından yapılan açıklamada "Söğütlüçeşme İstasyonu'nda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.