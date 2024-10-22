https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/marmarayda-ariza-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1089508814.html

Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor

Sputnik Türkiye

Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T09:16+0300

2024-10-22T09:16+0300

2024-10-22T09:16+0300

türkiye

marmaray

arıza

teknik arıza

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Marmaray'da teknik arıza yaşandığı açıklandı. Arıza nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanıyor.Marmaray tarafından yapılan açıklamada "Söğütlüçeşme İstasyonu'nda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/marmarayda-intihar-uzucu-olay-aciklamasi-yapildi-seferler-gecikti--1089455702.html

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marmaray, arıza, teknik arıza