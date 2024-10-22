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Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor
Sputnik Türkiye
Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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marmaray
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Marmaray'da teknik arıza yaşandığı açıklandı. Arıza nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanıyor.Marmaray tarafından yapılan açıklamada "Söğütlüçeşme İstasyonu'nda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/marmarayda-intihar-uzucu-olay-aciklamasi-yapildi-seferler-gecikti--1089455702.html
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marmaray, arıza, teknik arıza
marmaray, arıza, teknik arıza

Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor

09:16 22.10.2024
© İHAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© İHA
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Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Söğütlüçeşme İstasyonu'nda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.
Marmaray'da teknik arıza yaşandığı açıklandı. Arıza nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanıyor.
Marmaray tarafından yapılan açıklamada "Söğütlüçeşme İstasyonu'nda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.
Marmaray intihar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
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Gebze yönüne giden Marmaray İstasyonu'nda intihar
20 Ekim, 13:40
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