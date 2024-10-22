https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/icisleri-bakani-yerlikaya-acikladi-feto-propagandasi-yapan-177-sosyal-medya-hesabi-tespit-edildi-1089526678.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 'FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesabı tespit edildi'
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 'FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesabı tespit edildi'
Sputnik Türkiye
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya platformlarında taziye mesajı paylaşan ve övücü paylaşımlar yapan 177 hesap tespit edildi... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T13:43+0300
2024-10-22T13:43+0300
2024-10-22T13:43+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fethullah gülen
açıklama
propaganda
sosyal medya
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya platformlarını mercek altına aldı. Bu platformlardan taziye mesajı paylaşan, övücü nitelikte paylaşım yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak şu bilgileri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/feto-elebasi-gulen-isaret-ettigi-yere-gomulecek-cenaze-namazini-karanlik-kurul-uyesi-suat-yildirim-1089524701.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fethullah gülen, açıklama, propaganda, sosyal medya
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fethullah gülen, açıklama, propaganda, sosyal medya
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 'FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesabı tespit edildi'
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya platformlarında taziye mesajı paylaşan ve övücü paylaşımlar yapan 177 hesap tespit edildi, haklarında işlem başlatıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya platformlarını mercek altına aldı. Bu platformlardan taziye mesajı paylaşan, övücü nitelikte paylaşım yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi.
Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak şu bilgileri verdi:
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır. Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında"