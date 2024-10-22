https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/husiler-israilin-bir-askeri-bir-ussune-fuzeyle-saldirdigini-acikladi-1089531958.html
Husiler, İsrail'in askeri bir üssüne füzeyle saldırdığını açıkladı
Husiler, İsrail'in askeri bir üssüne füzeyle saldırdığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, bugünkü açıklamasında İsrail'in kıyı kenti Yafa'daki bir askeri üssü füzeyle vurduklarını duyurdu. İsrail-Filistin çatışmasının başladığı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T17:22+0300
2024-10-22T17:22+0300
2024-10-22T17:23+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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yafa
füze saldırısı
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Sözcü Yahya Saree'nin açıklamasında Yafa'daki 'askeri üssün hipersonik füze, Filistin 2' ile hedef alındığı belirtildi. Husiler, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda Kızıldeniz'deki taşımacılık trafiğine yönelik saldırılarına devam ediyordu. İsrail'e gittiği ileri sürülen gemilere füze veya insansız hava araçlarıyla hedef alan Yemen'deki Husiler, İran'a yakınlığıyla biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israil-beyrutta-hizbullahin-tonlarca-altini-bulundugu-hazinelerini-kesfettik-1089516526.html
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israil, israil-filistin, husi, husiler, yemen, yafa, füze saldırısı
israil, israil-filistin, husi, husiler, yemen, yafa, füze saldırısı
Husiler, İsrail'in askeri bir üssüne füzeyle saldırdığını açıkladı
17:22 22.10.2024 (güncellendi: 17:23 22.10.2024)
Yemen'deki Husiler, bugünkü açıklamasında İsrail'in kıyı kenti Yafa'daki bir askeri üssü füzeyle vurduklarını duyurdu. İsrail-Filistin çatışmasının başladığı sürede Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e mal taşıdığını ileri sürdükleri gemilere füze ve İHA'larla saldırıyordu.
Sözcü Yahya Saree'nin açıklamasında Yafa'daki 'askeri üssün hipersonik füze, Filistin 2' ile hedef alındığı belirtildi. Husiler, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda Kızıldeniz'deki taşımacılık trafiğine yönelik saldırılarına devam ediyordu. İsrail'e gittiği ileri sürülen gemilere füze veya insansız hava araçlarıyla hedef alan Yemen'deki Husiler, İran'a yakınlığıyla biliniyor.