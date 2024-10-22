https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israil-beyrutta-hizbullahin-tonlarca-altini-bulundugu-hazinelerini-kesfettik-1089516526.html
İsrail: Beyrut'ta Hizbullah'ın tonlarca altınının bulunduğu hazinelerini keşfettik
İsrail: Beyrut'ta Hizbullah'ın tonlarca altınının bulunduğu hazinelerini keşfettik
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Hizbullah'a ait altın ve milyonlarca dolar değerinde nakit para içerdiği iddia edilen kasaları bulduğunu belirtti. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T11:38+0300
2024-10-22T11:38+0300
2024-10-22T11:40+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
beyrut
beyrut limanı
hizbullah
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İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki büyük bir hastanenin altında yüz milyonlarca dolar değerinde nakit para ve altın içeren bir sığınağın bulunduğunu iddia etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, bu iddiayı duyurdu. Hagari’nin açıklaması, İsrail’in Beyrut’taki Al-Qard Al-Hassan'ı hedef alan hava saldırıları başlatmasının ardından geldi. İsrail, bu derneğin Lübnan merkezli Hizbullah hareketi tarafından işletilen bir finansal sistem olduğunu öne sürüyor. İsrail Hava Kuvvetlerinin bu Hizbullah’a ait finansal merkezleri hedef aldığını belirten Hagari, bu saldırıların, grubun İsrail’e yönelik saldırılarını finanse etme kapasitesini azaltmayı amaçladığını söyledi. Hagari, IDF’nin bir yeraltı kasasını vurduğunu ve bu kasada milyonlarca dolar değerinde nakit para ve altın bulunduğunu iddia etti. BM'den tepkiBM’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika İnsan Hakları Ofisi, uluslararası insancıl hukuka göre, 'bir tarafın savaş çabalarına ekonomik veya finansal katkı sağlayan nesnelerin' yalnızca bu nedenle meşru bir hedef ilan edilemeyeceğini ve hukuken saldırıya uğrayamayacağını belirtti. Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, Cumartesi günü itibarıyla İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında yaklaşık 2,500 kişi hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ingiltere-avrupa-bankalarinda-dondurulan-rus-varliklarini-kredi-olarak-ukraynaya-verecek-1089510453.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), beyrut, beyrut limanı, hizbullah
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), beyrut, beyrut limanı, hizbullah
İsrail: Beyrut'ta Hizbullah'ın tonlarca altınının bulunduğu hazinelerini keşfettik
11:38 22.10.2024 (güncellendi: 11:40 22.10.2024)
İsrail ordusu, Hizbullah'a ait altın ve milyonlarca dolar değerinde nakit para içerdiği iddia edilen kasaları bulduğunu belirtti.
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki büyük bir hastanenin altında yüz milyonlarca dolar değerinde nakit para ve altın içeren bir sığınağın bulunduğunu iddia etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, bu iddiayı duyurdu. Hagari’nin açıklaması, İsrail’in Beyrut’taki Al-Qard Al-Hassan'ı hedef alan hava saldırıları başlatmasının ardından geldi. İsrail, bu derneğin Lübnan merkezli Hizbullah hareketi tarafından işletilen bir finansal sistem olduğunu öne sürüyor.
İsrail Hava Kuvvetlerinin bu Hizbullah’a ait finansal merkezleri hedef aldığını belirten Hagari, bu saldırıların, grubun İsrail’e yönelik saldırılarını finanse etme kapasitesini azaltmayı amaçladığını söyledi. Hagari, IDF’nin bir yeraltı kasasını vurduğunu ve bu kasada milyonlarca dolar değerinde nakit para ve altın bulunduğunu iddia etti.
BM’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika İnsan Hakları Ofisi, uluslararası insancıl hukuka göre, 'bir tarafın savaş çabalarına ekonomik veya finansal katkı sağlayan nesnelerin' yalnızca bu nedenle meşru bir hedef ilan edilemeyeceğini ve hukuken saldırıya uğrayamayacağını belirtti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, Cumartesi günü itibarıyla İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında yaklaşık 2,500 kişi hayatını kaybetti.