Ümit Özdağ’dan Özgür Özel'e 'canlı yayında buluşalım' teklifi
22:09 22.10.2024 (güncellendi: 22:10 22.10.2024)
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şişli'deki Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.
© AA
Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisi hakkında söylediği sözlere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile canlı yayın yapmak istediğini belirten Ümit Özdağ, Ali Mahir Başarır'ın iddialarının yalan olduğunu belirtti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Özgür Özel'e canlı yayında tartışma teklif etti.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında konuşan CHP'li Ali Mahir Başarır "Bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra CHP Genel Başkanımız bir çerçeve çizdi. Şunu söyledi: 'Bu ülkenin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Artık askerlerimizin, evlatlarımızın şehit olmasını; şehit cenazelerinin gelmesini biz de istemiyoruz' ve bununla ilgili bir çerçeve çizdi. Devlet Bahçeli birden bir açıklama yaptı. Belli ki belli yerlerden gelen kendisinin de belki inanmadığı düşünceleri açıkladı ama biz şunu söyledik: Eğer barış olacaksa, bu ülkeye huzur gelecekse bunu yapanlar şeffaf olmalı, bunu hukuk zemininde yapmalı, Türkiye'deki her sorunun çözüm yeri TBMM'dir, toplumsal uzlaşı olmalıdır. Biz çözüm sürecinde de bunları söylemiştik ve bunu dinlemediler. Çözüm sürecinin nereye geldiği belli. Bugün bazı siyasetçiler, her fırsatı kendilerine fırsata dönüştürüp siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle senin topraklarımızla ilgili endişelerin varsa düne kadar peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. CHP'nin kimseye bir santim toprak ya da devletle ilgili verebileceği hiçbir şey yok. Genel Başkanımız şunu söyledi: 'Biz, neyi vadediyoruz? Bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir toprak vadediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Misak-ı Milli sınırları içerisindeki topraklarında huzur, kardeşlik, barışı vadediyoruz' dedi. Alıp bunu, ne demek istendiğini anlayabilecek kapasitesi olmasına rağmen çevirip bambaşka noktaya getirmesini Ümit Özdağ ve onun gibi tipleri anlamakta güçlük çekiyoruz" demişti.
Ümit Özdağ'dan canlı yayın teklifi
Ümit Özdağ sosyal medya hesabından CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında açıklamalarda bulunarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e canlı yayın teklifinde bulundu.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ X hesabında şu ifadeleri kullandı:
Cumhur Halk Partisi Milletvekili Ali Mahir Başarır isimli zat, videolar çekerek, bana iftira atıyor ve yalan söylüyor. Sayın Özgür Özel, bu zata bu izni sanırım siz veriyorsunuz. Bu durum gerçekten sizin adınıza çok üzücü. Siyasi eleştirilere siyasi cevaplar verilir. Yalan söyleyerek, HİÇ öpmediğim eli öptüğümü söylüyor. Utanmadan Ergenekon İddianamelerinde hakkında 36 sayfa asılsız iddia olan, FETÖ’cülerin büyükelçiliklere Ergenekon’un eş başkanı olarak anlattıkları ve FETÖ’nün bizzat hedef gösterdiği Ümit Özdağ’ı FETÖ’cü yapıyor. Çok seviyesiz. Bu yakın arkadaşınızı ben muhatap almam. Sayın Özgür Özel size teklifim var; ikimiz bir televizyon kanalında açılım sürecini tartışalım. Siz çözümünüzü anlatın. Ben de çözümümü anlatayım. Saray’a gittiniz Sayın Özel, Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek için cezaevine de gittiniz. Buyurun bir televizyon kanalına da gelin. Değerli sosyal medya kullanıcıları, hangi partiye oy vermiş olursanız olun, Özgür Özel - Ümit Özdağ tv tartışmasını izlemek isterseniz lütfen bu X’i beğenerek böyle bir yayını istediğinizi gösterin.
Cumhur Halk Partisi Milletvekili Ali Mahir Başarır isimli zat, videolar çekerek, bana iftira atıyor ve yalan söylüyor.— Ümit Özdağ (@umitozdag) October 22, 2024
Sayın Özgür Özel, bu zata bu izni sanırım siz veriyorsunuz.
Bu durum gerçekten sizin adınıza çok üzücü. Siyasi eleştirilere siyasi cevaplar verilir. Yalan… pic.twitter.com/giXfYHZXtU