Ümit Özdağ’dan Özgür Özel'e 'canlı yayında buluşalım' teklifi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi skandalı: 'Soruşturma sürecinde hasta kabul edilmesi büyük hata'
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Serkan Çağrı, canlı yayında klarnet çaldı
11:56
93 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda artan aşı karşıtlığının nedenleri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Neden grip aşısı olmalıyız?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna krizi sonrası dünyadaki ülkeler, Batı’ya karşı hareket edebilme özgürlüğünü hissetti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebekler takipteyken mi öldürüldüler
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
21 dk
ÖZEL HABER
Kahve severler dikkat: Sabah kahvesi zararlı mı?
19:26
5 dk
SESLİ HABER
Erakçi'den ABD'ye: İsrail'in saldırısına destek sağlayan herkes sorumlu tutulmalıdır
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Muzun başkentinde hasat zamanı
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
19:53
5 dk
SESLİ HABER
Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Duyanları şaşırttı: Yapay zeka platformları ne kadar su tüketiyor?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Küba'da elektrik kesintisi: Sebebi ABD
20:22
1 dk
SESLİ HABER
Fethullah Gülen'e kendi kumpası mezar oldu
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19'un yeni varyantı XEC yayılmaya devam ediyor: İzolasyon uyarısı yapıldı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk kesenin ağzını açtı: Her gün Trump’a oy veren bir kişiye tam bir milyon dolar verecek
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Scholz istediğini aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:42
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/umit-ozdagdan-ozgur-ozele-canli-yayinda-bulusalim-teklifi-1089544906.html
Ümit Özdağ’dan Özgür Özel'e 'canlı yayında buluşalım' teklifi
Ümit Özdağ’dan Özgür Özel'e 'canlı yayında buluşalım' teklifi
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisi hakkında söylediği sözlere sosyal medya hesabı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T22:09+0300
2024-10-22T22:10+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ali mahir başarır
ümit özdağ
zafer partisi
özgür özel
canlı yayın
abdullah öcalan
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069539485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8fe2c95646e7ea4576191f447eb85584.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Özgür Özel'e canlı yayında tartışma teklif etti.Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında konuşan CHP'li Ali Mahir Başarır "Bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra CHP Genel Başkanımız bir çerçeve çizdi. Şunu söyledi: 'Bu ülkenin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Artık askerlerimizin, evlatlarımızın şehit olmasını; şehit cenazelerinin gelmesini biz de istemiyoruz' ve bununla ilgili bir çerçeve çizdi. Devlet Bahçeli birden bir açıklama yaptı. Belli ki belli yerlerden gelen kendisinin de belki inanmadığı düşünceleri açıkladı ama biz şunu söyledik: Eğer barış olacaksa, bu ülkeye huzur gelecekse bunu yapanlar şeffaf olmalı, bunu hukuk zemininde yapmalı, Türkiye'deki her sorunun çözüm yeri TBMM'dir, toplumsal uzlaşı olmalıdır. Biz çözüm sürecinde de bunları söylemiştik ve bunu dinlemediler. Çözüm sürecinin nereye geldiği belli. Bugün bazı siyasetçiler, her fırsatı kendilerine fırsata dönüştürüp siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle senin topraklarımızla ilgili endişelerin varsa düne kadar peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. CHP'nin kimseye bir santim toprak ya da devletle ilgili verebileceği hiçbir şey yok. Genel Başkanımız şunu söyledi: 'Biz, neyi vadediyoruz? Bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir toprak vadediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Misak-ı Milli sınırları içerisindeki topraklarında huzur, kardeşlik, barışı vadediyoruz' dedi. Alıp bunu, ne demek istendiğini anlayabilecek kapasitesi olmasına rağmen çevirip bambaşka noktaya getirmesini Ümit Özdağ ve onun gibi tipleri anlamakta güçlük çekiyoruz" demişti.Ümit Özdağ'dan canlı yayın teklifiÜmit Özdağ sosyal medya hesabından CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında açıklamalarda bulunarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e canlı yayın teklifinde bulundu. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ X hesabında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-ocalan-aciklamasi-uzerine-umit-ozdagdan-erken-secim-cagrisi-1089537409.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069539485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b72fb00c29a063ae34389257b5383152.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır, ümit özdağ, zafer partisi, özgür özel, canlı yayın, abdullah öcalan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır, ümit özdağ, zafer partisi, özgür özel, canlı yayın, abdullah öcalan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli

Ümit Özdağ’dan Özgür Özel'e 'canlı yayında buluşalım' teklifi

22:09 22.10.2024 (güncellendi: 22:10 22.10.2024)
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şişli'deki Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şişli'deki Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA
Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisi hakkında söylediği sözlere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile canlı yayın yapmak istediğini belirten Ümit Özdağ, Ali Mahir Başarır'ın iddialarının yalan olduğunu belirtti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Özgür Özel'e canlı yayında tartışma teklif etti.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında konuşan CHP'li Ali Mahir Başarır "Bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra CHP Genel Başkanımız bir çerçeve çizdi. Şunu söyledi: 'Bu ülkenin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Artık askerlerimizin, evlatlarımızın şehit olmasını; şehit cenazelerinin gelmesini biz de istemiyoruz' ve bununla ilgili bir çerçeve çizdi. Devlet Bahçeli birden bir açıklama yaptı. Belli ki belli yerlerden gelen kendisinin de belki inanmadığı düşünceleri açıkladı ama biz şunu söyledik: Eğer barış olacaksa, bu ülkeye huzur gelecekse bunu yapanlar şeffaf olmalı, bunu hukuk zemininde yapmalı, Türkiye'deki her sorunun çözüm yeri TBMM'dir, toplumsal uzlaşı olmalıdır. Biz çözüm sürecinde de bunları söylemiştik ve bunu dinlemediler. Çözüm sürecinin nereye geldiği belli. Bugün bazı siyasetçiler, her fırsatı kendilerine fırsata dönüştürüp siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle senin topraklarımızla ilgili endişelerin varsa düne kadar peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. CHP'nin kimseye bir santim toprak ya da devletle ilgili verebileceği hiçbir şey yok. Genel Başkanımız şunu söyledi: 'Biz, neyi vadediyoruz? Bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir toprak vadediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Misak-ı Milli sınırları içerisindeki topraklarında huzur, kardeşlik, barışı vadediyoruz' dedi. Alıp bunu, ne demek istendiğini anlayabilecek kapasitesi olmasına rağmen çevirip bambaşka noktaya getirmesini Ümit Özdağ ve onun gibi tipleri anlamakta güçlük çekiyoruz" demişti.

Ümit Özdağ'dan canlı yayın teklifi

Ümit Özdağ sosyal medya hesabından CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında açıklamalarda bulunarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e canlı yayın teklifinde bulundu.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ X hesabında şu ifadeleri kullandı:
Cumhur Halk Partisi Milletvekili Ali Mahir Başarır isimli zat, videolar çekerek, bana iftira atıyor ve yalan söylüyor. Sayın Özgür Özel, bu zata bu izni sanırım siz veriyorsunuz. Bu durum gerçekten sizin adınıza çok üzücü. Siyasi eleştirilere siyasi cevaplar verilir. Yalan söyleyerek, HİÇ öpmediğim eli öptüğümü söylüyor. Utanmadan Ergenekon İddianamelerinde hakkında 36 sayfa asılsız iddia olan, FETÖ’cülerin büyükelçiliklere Ergenekon’un eş başkanı olarak anlattıkları ve FETÖ’nün bizzat hedef gösterdiği Ümit Özdağ’ı FETÖ’cü yapıyor. Çok seviyesiz. Bu yakın arkadaşınızı ben muhatap almam. Sayın Özgür Özel size teklifim var; ikimiz bir televizyon kanalında açılım sürecini tartışalım. Siz çözümünüzü anlatın. Ben de çözümümü anlatayım. Saray’a gittiniz Sayın Özel, Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek için cezaevine de gittiniz. Buyurun bir televizyon kanalına da gelin. Değerli sosyal medya kullanıcıları, hangi partiye oy vermiş olursanız olun, Özgür Özel - Ümit Özdağ tv tartışmasını izlemek isterseniz lütfen bu X’i beğenerek böyle bir yayını istediğinizi gösterin.
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
TÜRKİYE
Ümit Özdağ'dan Bahçeli ve Özel'e sert sözler geldi, CHP ise Özdağ'a 'Bir santim toprak vermeyiz' diye tepki gösterdi
18:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала