https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/umit-ozdagdan-ozgur-ozele-canli-yayinda-bulusalim-teklifi-1089544906.html

Ümit Özdağ’dan Özgür Özel'e 'canlı yayında buluşalım' teklifi

Ümit Özdağ’dan Özgür Özel'e 'canlı yayında buluşalım' teklifi

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisi hakkında söylediği sözlere sosyal medya hesabı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T22:09+0300

2024-10-22T22:09+0300

2024-10-22T22:10+0300

politika

chp

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Özgür Özel'e canlı yayında tartışma teklif etti.Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında konuşan CHP'li Ali Mahir Başarır "Bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra CHP Genel Başkanımız bir çerçeve çizdi. Şunu söyledi: 'Bu ülkenin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Artık askerlerimizin, evlatlarımızın şehit olmasını; şehit cenazelerinin gelmesini biz de istemiyoruz' ve bununla ilgili bir çerçeve çizdi. Devlet Bahçeli birden bir açıklama yaptı. Belli ki belli yerlerden gelen kendisinin de belki inanmadığı düşünceleri açıkladı ama biz şunu söyledik: Eğer barış olacaksa, bu ülkeye huzur gelecekse bunu yapanlar şeffaf olmalı, bunu hukuk zemininde yapmalı, Türkiye'deki her sorunun çözüm yeri TBMM'dir, toplumsal uzlaşı olmalıdır. Biz çözüm sürecinde de bunları söylemiştik ve bunu dinlemediler. Çözüm sürecinin nereye geldiği belli. Bugün bazı siyasetçiler, her fırsatı kendilerine fırsata dönüştürüp siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle senin topraklarımızla ilgili endişelerin varsa düne kadar peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. CHP'nin kimseye bir santim toprak ya da devletle ilgili verebileceği hiçbir şey yok. Genel Başkanımız şunu söyledi: 'Biz, neyi vadediyoruz? Bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir toprak vadediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Misak-ı Milli sınırları içerisindeki topraklarında huzur, kardeşlik, barışı vadediyoruz' dedi. Alıp bunu, ne demek istendiğini anlayabilecek kapasitesi olmasına rağmen çevirip bambaşka noktaya getirmesini Ümit Özdağ ve onun gibi tipleri anlamakta güçlük çekiyoruz" demişti.Ümit Özdağ'dan canlı yayın teklifiÜmit Özdağ sosyal medya hesabından CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında açıklamalarda bulunarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e canlı yayın teklifinde bulundu. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ X hesabında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-ocalan-aciklamasi-uzerine-umit-ozdagdan-erken-secim-cagrisi-1089537409.html

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