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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya gidiyor: Putin ile görüşmede neler konuşulacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya gidiyor: Putin ile görüşmede neler konuşulacak?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-24 Ekim tarihleri arası gerçekleşecek BRICS Zirvesi'ne katılmak için Rusya'nın Kazan kentine gidiyor. Beklenen Putin ... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T17:36+0300
2024-10-22T17:42+0300
rusya
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
putin-erdoğan görüşmesi
enerji
doğal gaz
kazan
brics
brics zirvesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde yaptığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleştirilecek 16'ıncı BRICS Liderler Zirvesi için yola çıkacağını açıkladı. Konuşma sırasında "Türkiye olarak BRICS ile işbirliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz. İnşallah Kazan Zirvesi'nin buna vesile olacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birebir görüşecek. Zirvede birliğin genişlemesi konusu yanı sıra finans, teknoloji ve gıda ticareti gibi başlıklarda ele alınacak. Son dönemde Türkiye'nin organizasyona yönelik ilgisinin arttığı da biliniyordu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ABD basınının Türkiye üyeliğiyle gündeme getirdiği iddianın sorulması üzerine, "Evet, Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor. Bu gerçekten de böyle" yanıtını vermişti. Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.BRICS Zirvesi'ndeki görüşmedeki hangi konular masada?Kremlin'den yapılan açıklama göre, Erdoğan ve Putin'in öne çıkan konuları arasında Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi olacak. Bunun yanında Türkiye'nin Ukrayna krizindeki rolü, Filistin meselesi ve ikili ilişkiler ele alınacak. Putin - Erdoğan görüşmesinden 2 hafta önce de Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile görüşmüştü. Toplantıda Tsivilev, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma temennisini belirtirken Bakan Bayraktar ise Rus şirketlerinin gaz ve kömür enerjisi alanında projelerin hayat geçirilmesi konuları hakkında konuştuklarını açıklamıştı. İki bakan ayrıca akaryakıt ve enerji işletmelerine nitelikli personel yetiştirilmesi alanında deneyim alışverişinde bulunulması konusunda da anlaşmışlardı.BRICS Zirvesi'nde hangi ülkeler katılacak?36 ülkenin temsil edildiği ve 22 üst düzey ülke liderinin katılacağı buluşmada Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Ghazwani, Vietnam Başbakanı Pham Minh Trinh ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce gibi isimler de katılacak. Putin, Erdoğan ile görüşmesinin ardından perşembe günü Filistin Lideri Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. BRICS zirvesi kapsamında perşembe günü ise basın toplantısı düzenlenecek.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.Türkiye BRICS'e üye olacak mı? BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/16-brics-zirvesi-rusyada-basladi-brics-bugune-kadar-ne-basardi-1089532520.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya gidiyor: Putin ile görüşmede neler konuşulacak?

17:36 22.10.2024 (güncellendi: 17:42 22.10.2024)
© TCCB / Murat Çetinmühürdarputin erdoğan astana
putin erdoğan astana - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-24 Ekim tarihleri arası gerçekleşecek BRICS Zirvesi'ne katılmak için Rusya'nın Kazan kentine gidiyor. Beklenen Putin - Erdoğan görüşmesinde ise öne çıkan konular ikili ilişkiler, enerji ve Filistin krizi olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde yaptığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleştirilecek 16'ıncı BRICS Liderler Zirvesi için yola çıkacağını açıkladı. Konuşma sırasında "Türkiye olarak BRICS ile işbirliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz. İnşallah Kazan Zirvesi'nin buna vesile olacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birebir görüşecek.
Zirvede birliğin genişlemesi konusu yanı sıra finans, teknoloji ve gıda ticareti gibi başlıklarda ele alınacak. Son dönemde Türkiye'nin organizasyona yönelik ilgisinin arttığı da biliniyordu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ABD basınının Türkiye üyeliğiyle gündeme getirdiği iddianın sorulması üzerine, "Evet, Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor. Bu gerçekten de böyle" yanıtını vermişti.
Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.

BRICS Zirvesi'ndeki görüşmedeki hangi konular masada?

Kremlin'den yapılan açıklama göre, Erdoğan ve Putin'in öne çıkan konuları arasında Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi olacak. Bunun yanında Türkiye'nin Ukrayna krizindeki rolü, Filistin meselesi ve ikili ilişkiler ele alınacak.
Putin - Erdoğan görüşmesinden 2 hafta önce de Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile görüşmüştü. Toplantıda Tsivilev, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma temennisini belirtirken Bakan Bayraktar ise Rus şirketlerinin gaz ve kömür enerjisi alanında projelerin hayat geçirilmesi konuları hakkında konuştuklarını açıklamıştı. İki bakan ayrıca akaryakıt ve enerji işletmelerine nitelikli personel yetiştirilmesi alanında deneyim alışverişinde bulunulması konusunda da anlaşmışlardı.

BRICS Zirvesi'nde hangi ülkeler katılacak?

36 ülkenin temsil edildiği ve 22 üst düzey ülke liderinin katılacağı buluşmada Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Ghazwani, Vietnam Başbakanı Pham Minh Trinh ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce gibi isimler de katılacak.
Putin, Erdoğan ile görüşmesinin ardından perşembe günü Filistin Lideri Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. BRICS zirvesi kapsamında perşembe günü ise basın toplantısı düzenlenecek.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.

Türkiye BRICS'e üye olacak mı?

BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.

27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.
Rusya'nın Kazan Kentinde BRICS Zirvesi: Gündemde Neler Var? - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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