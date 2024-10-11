https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/enerji-bakani-bayraktar-rus-mevkidasi-tsivilev-ile-uluslararasi-gaz-forumunda-bir-araya-geldi-1089112149.html

Enerji Bakanı Bayraktar, Rus mevkidaşı Tsivilev ile Uluslararası Gaz Forumu'nda bir araya geldi

Enerji Bakanı Bayraktar, Rus mevkidaşı Tsivilev ile Uluslararası Gaz Forumu'nda bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Gaz Forumu 2024'ün yapıldığı St. Petersburg kentinde Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sergey... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T16:27+0300

2024-10-11T16:27+0300

2024-10-11T16:27+0300

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Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, görüşmede Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma temennisini belirtirken Bakan Bayraktar ise Rus şirketlerinin gaz ve kömür enerjisi alanında projelerin hayat geçirilmesi konularını görüştü. İki Bakan ayrıca akaryakıt ve enerji işletmelerine nitelikli personel yetiştirilmesi alanında deneyim alışverişinde bulunulması konusunu görüştü. Bakan Sergei Tsivilev, "Enerji sektöründeki teknolojiler giderek daha karmaşık hale geliyor ve bu da, mesleki eğitim ve öğretim sistemi de dahil olmak üzere, yakıt ve enerji tesisleri çevresinde ekosistemlerin oluşturulmasını gerektiriyor" dedi.

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