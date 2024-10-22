https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/16-brics-zirvesi-rusyada-basladi-brics-bugune-kadar-ne-basardi-1089532520.html
16. BRICS Zirvesi Rusya'da başladı: BRICS bugüne kadar ne başardı?
16. BRICS Zirvesi Rusya'da başladı: BRICS bugüne kadar ne başardı?
Sputnik Türkiye
22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesi, Rusya'nın dönem başkanlığı toplandı. 200'ün üzerinde farklı etkinliğin yer aldığı Zirve, birliğin... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T16:42+0300
2024-10-22T16:42+0300
2024-10-22T16:42+0300
dünya
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Rusya'nın Kazan şehri 16. BRICS Zirvesine ev sahipliği yapıyor. Üç gün sürecek etkinliğe 22'si devlet ya da hükümet başkanı olmak üzere 36 ülkeden liderler katılıyor.Kazan'da düzenlenen etkinliğin sloganı ise 'Adil Küresel Kalkınma ve Güvenlik için Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi' oldu.Peki, BRICS'in diğer uluslararası örgütlerden ayıran ne, BRICS hangi yönleri ve iddiası ile diğer uluslararası örgütlerden farklılaşıyor?BRICS 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kuruldu. 2011 yılında ise Güney Afrika da BRICS'e katıldı. 1 Ocak 2024'te Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya tam üye olurken Rusya, BRICS başkanlığını üstlendi.BRICS, 2010'ların başında üçüncü taraf ülkelerle ilişki kurmaya başladı ve bugün yaklaşık 40 ülke ile muhtelif şekillerde işbirliği yapıyor veya işbirliği kurmakla ilgileniyor.BRICS'i diğer uluslararası örgütlerden ayıran en önemli husus ise NATO veya Avrupa Birliği gibi bir blok olmaması. Zira 'benzer düşünen' üyelerden oluşan bir örgüt olmadığı gibi bir tüzüğü, bütçesi, sekretaryası ve uluslarüstü yapıya sahip değil.BRICS bugüne kadar ne başardı?BRICS küresel ihracatın yüzde 25 'ini gerçekleştiriyor. Buna ek olarak 2023 yılında Rusya'nın ticareti Çin ile 228 milyar dolara, Hindistan ile 57 milyar dolara, Brezilya ve Güney Afrika ile 13 milyar dolara ulaştı. Yine BRICS, üye ülkelerdeki ve gelişmekte olan piyasalardaki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek üzere 2014 yılında Yeni Kalkınma Bankası'nı kurmuştı. Bu bankanın sermayesinin ise 100 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.Yeni Kalkınma Bankası 2016'dan bu yana Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Bangladeş ve Mısır'da 138 projeye yatırım yaptı.Batı yaptırımlarına karşı Rusya ve BRICS ortakları arasındaki anlaşmaların yaklaşık yüzde 65'inde artık ulusal para birimlerini kullanılıyor.BRICS ülkeleri, küresel altın rezervlerinin yüzde 20 'sinden fazlasına sahipSputnik'in Dünya Altın Konseyi verilerini kullanarak yaptığı hesaplamalara göre BRICS ülkeleri, Rusya (2.340 ton) ve Çin (2.260 ton) liderliğinde küresel altın rezervlerinin yüzde 20'sinden fazlasını elinde bulunduruyor.2024'ün ikinci çeyreği itibariyle küresel altın rezervleri toplam 29 bin 030 ton olurken BRICS (İran ve Etiyopya hariç) 6 bin 200 ton veya dünya toplamının yüzde 21.4'üne sahip.BRICS içinde Rusya 2 bin 340 ton veya dünya altınının yüzde 8.1'i ile başı çekerken, onu 2 bin 260 ton (yüzde 7.8) ile Çin takip ediyor.Diğer BRICS üyeleri arasında bulunan Hindistan, Suudi Arabistan, Brezilya, Mısır, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri de küresel altın rezervlerin toplamda yüzde 3'ünden az olmak üzere daha küçük paylara sahip. Hindistan 840.76 ton, Suudi Arabistan 323 ton, Brezilya 129.7 ton, Mısır 126.57 ton, Güney Afrika 125.44 ton ve Birleşik Arap Emirlikleri 74.5 tona sahiptir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/putin-brics-ulkelerinin-ulusal-para-birimleriyle-odemeleri-artirmasi-jeopolitik-riskleri-azaltiyor-1089526232.html
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brics, brics nedir, brics açılımı nedir, brics üyeleri, brics zirvesi, brics kazan, brics rusya, brics altın
brics, brics nedir, brics açılımı nedir, brics üyeleri, brics zirvesi, brics kazan, brics rusya, brics altın
16. BRICS Zirvesi Rusya'da başladı: BRICS bugüne kadar ne başardı?
22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesi, Rusya'nın dönem başkanlığı toplandı. 200'ün üzerinde farklı etkinliğin yer aldığı Zirve, birliğin yeni üyelerinin katıldığı ilk zirve olma özelliğini taşıyor.
Rusya'nın Kazan şehri 16. BRICS Zirvesine ev sahipliği yapıyor. Üç gün sürecek etkinliğe 22'si devlet ya da hükümet başkanı olmak üzere 36 ülkeden liderler katılıyor.
Kazan'da düzenlenen etkinliğin sloganı ise 'Adil Küresel Kalkınma ve Güvenlik için Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi' oldu.
Peki, BRICS'in diğer uluslararası örgütlerden ayıran ne, BRICS hangi yönleri ve iddiası ile diğer uluslararası örgütlerden farklılaşıyor?
BRICS 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kuruldu. 2011 yılında ise Güney Afrika da BRICS'e katıldı. 1 Ocak 2024'te Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya tam üye olurken Rusya, BRICS başkanlığını üstlendi.
BRICS, 2010'ların başında üçüncü taraf ülkelerle ilişki kurmaya başladı ve bugün yaklaşık 40 ülke ile muhtelif şekillerde işbirliği yapıyor veya işbirliği kurmakla ilgileniyor.
BRICS'i diğer uluslararası örgütlerden ayıran en önemli husus ise NATO veya Avrupa Birliği gibi bir blok olmaması. Zira 'benzer düşünen' üyelerden oluşan bir örgüt olmadığı gibi bir tüzüğü, bütçesi, sekretaryası ve uluslarüstü yapıya sahip değil.
BRICS bugüne kadar ne başardı?
Genişletilmiş BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45
'ini (3.6 milyar kişi) ve 28,5 trilyon dolarlık
birleşik nominal GSYH'yi temsil ediyor.
BRICS şu anda küresel GSYH'nin yüzde 36
'sını oluşturarak G7'nin yüzde 29.3
'ünü ve AB'nin yüzde 14.5
'ini geride bıraktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
BRICS İş Forumu'nda yaptığı açıklamada BRICS'in 2024 büyümesinin G7 için yüzde 1.7 ve küresel olarak yüzde 3.2'ye karşılık yüzde 4 olarak tahmin edildiğini dile getirdi.
Ocak 2024 BRICS Servet Raporu'na göre BRICS bloğu 45 trilyon dolarlık
yatırım yapılabilir servete sahip.
BRICS ülkeleri toplu olarak küresel ham petrol üretiminin yüzde 45'ini
gerçekleştiriyor.
BRICS küresel ihracatın yüzde 25 'ini gerçekleştiriyor. Buna ek olarak 2023 yılında Rusya'nın ticareti Çin ile 228 milyar dolara, Hindistan ile 57 milyar dolara, Brezilya ve Güney Afrika ile 13 milyar dolara ulaştı. Yine BRICS, üye ülkelerdeki ve gelişmekte olan piyasalardaki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek üzere 2014 yılında Yeni Kalkınma Bankası'nı kurmuştı. Bu bankanın sermayesinin ise 100 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.
Yeni Kalkınma Bankası 2016'dan bu yana Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Bangladeş ve Mısır'da 138 projeye yatırım yaptı.
Batı yaptırımlarına karşı Rusya ve BRICS ortakları arasındaki anlaşmaların yaklaşık yüzde 65'inde artık ulusal para birimlerini kullanılıyor.
BRICS ülkeleri, küresel altın rezervlerinin yüzde 20 'sinden fazlasına sahip
Sputnik'in Dünya Altın Konseyi verilerini kullanarak yaptığı hesaplamalara göre BRICS ülkeleri, Rusya (2.340 ton) ve Çin (2.260 ton) liderliğinde küresel altın rezervlerinin yüzde 20'sinden fazlasını elinde bulunduruyor.
2024'ün ikinci çeyreği itibariyle küresel altın rezervleri toplam 29 bin 030 ton olurken BRICS (İran ve Etiyopya hariç) 6 bin 200 ton veya dünya toplamının yüzde 21.4'üne sahip.
BRICS içinde Rusya 2 bin 340 ton veya dünya altınının yüzde 8.1'i ile başı çekerken, onu 2 bin 260 ton (yüzde 7.8) ile Çin takip ediyor.
Diğer BRICS üyeleri arasında bulunan Hindistan, Suudi Arabistan, Brezilya, Mısır, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri de küresel altın rezervlerin toplamda yüzde 3'ünden az olmak üzere daha küçük paylara sahip. Hindistan 840.76 ton, Suudi Arabistan 323 ton, Brezilya 129.7 ton, Mısır 126.57 ton, Güney Afrika 125.44 ton ve Birleşik Arap Emirlikleri 74.5 tona sahiptir.