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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bizans-senfonisi-yerin-ve-gogun-hazineleri-adli-sergi-moskovada-ziyarete-acildi-1089541796.html
'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi Moskova'da ziyarete açıldı
'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi Moskova'da ziyarete açıldı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova'da Uluslararası Nümismatik Kulübü Müzesi, pek çok müzenin girişimiyle 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı bir sergini... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T19:49+0300
2024-10-22T19:49+0300
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uluslararası nümismatik kulübü müzesi
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Uluslararası Nümismatik Kulübü Müzesi 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergisini Moskova'da açtı. Sergide antik sikkeler, dekoratif sanat objeleri, minyatür taş oymalar, sanatsal metaller, tablolar, mimari detaylar ve arkeolojik buluntular yer alıyor.Uluslararası Nümismatik Kulübü Müzesi basın servisinden yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Müzenin en önemli parçası olarak Bizans sarayı ile yakın iş ilişkileri olan Tmutarakan Prensi Oleg Mihail'e ait altın bir parça olarak kabul ediliyor. Bir diğer önemli eserin ise XI. yüzyılda Bizans'ta yapılan Pantokrator İsa'yı tasvir eden bir minyatür olduğu dile getiriliyor.Bu sanat eserlerinin Tretyakov Galerisi'nde muhafaza edildiği belirtilirken ışığa karşı hassasiyeti nedeniyle daha önce hiç sergilenmediği ancak 'Bizans Senfonisi' sergisinde de sınırlı bir süre için sergileneceği aktarıldı.Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Olga Lyubimova söz konuyu sergiye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:Moskova'da açılan sergi interaktif ve multimedya teknolojileriyle donatıldı. Ayrıca vitrinlerde, her bir eser hakkında bilgi içeren dijital tabletlerle destekleniyor.Uluslararası Nümismatik Kulübü Müzesi kurucusu Vagit Alekperov, “Nümismatik Müzesi için bu, ülkenin önde gelen kültür merkezleriyle gerçekleştirdiğimiz dördüncü ortak proje. Her seferinde bilgiye erişimi herkese açmak için çabalıyoruz. Nümismatik de geçmiş dönemleri anlamak için evrensel bir anahtar. Serginin merkezinde Bizans sikkelerinden oluşan eşsiz bir koleksiyon yer alıyor. Sergilenen 500 sikkenin tam yarısı Ermitaj Müzesi koleksiyonlarından ve benim özel koleksiyonumdan” cümlelerini dile getirdi.Devlet Tarih Müzesi Genel Müdürü Aleksey Levykin, devlet müzelerini ve özel koleksiyonları bir araya getiren böyle bir sergiyi düzenlemek için çok yüksek düzeyde bir ortaklığa ihtiyaç olduğunu belirttiği konuşmasında, “Bizim için Uluslararası Nümismatik Kulübü'nün projesine katılmak çok önemli ve anlamlı” diye ekledi.Sergide Rus Müzesi'nden de sekiz parça yer alırken Rus Müzesi Genel Müdürü Alla Manilova, “Kabartma taş ikonalarımızda tasvir edilen İsa, Meryem Ana ve aziz imgelerinin Bizans sikkelerindeki imgeleri yankılaması ve bazen sadece yankılamakla kalmayıp doğrudan tekrar etmesi şaşırtıcıdır" cümlesini kaydetti.Rusya Tarih Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Anavatan Tarihi Vakfı İcra Direktörü Ruslan Gagkuyev'e de sikkelerin, Bizans'ın gelişiminin ana aşamalarını tanımlayan çeşitli sembolleri incelemeyi ve Rusya ile olan ekonomik ve manevi bağları daha iyi anlamayı mümkün kıldığını vurguladı.Hıristiyan Kültürü Müzesi Müdürü Daniil Nedostup, “Müzemizin ana konseptlerinden biri, ilk Hıristiyan imparator Büyük Konstantin'den son Rus imparatoru 2. Nikolay'a kadar bir sergi oluşturmaktır” dedi.Sergi için özel olarak, figürlerine dokunulabilen ve imparatorluk kıyafetlerinin her bir parçasının gizli anlamı öğrenilebilen Bizans hükümdarlarını tasvir eden rölyefler yapıldı.Sergi alanı şeffaf sütun dizisi ve kemerler ile ziyaretçileri ortaçağ mimarisi dünyasına götürüyor. Formların ise kilise ve seküler mimariden esinlenilerek Bizans sikkesinin ikili doğasını yansıttığı ifade edildi.Sergi, 01 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231117/rus-ermitaj-muzesindeki-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-sergiden-fotograflar-1077492842.html
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rusya, uluslararası nümismatik kulübü müzesi, hermitaj, ermitaj müzesi, devlet tarih müzesi, olga lyubimova, rusya kültür bakanlığı, tretyakov galerisi, nümismatik
rusya, uluslararası nümismatik kulübü müzesi, hermitaj, ermitaj müzesi, devlet tarih müzesi, olga lyubimova, rusya kültür bakanlığı, tretyakov galerisi, nümismatik

'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi Moskova'da ziyarete açıldı

19:49 22.10.2024
© Fotoğraf : International Numismatic Club MuseumMoskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi
Moskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Fotoğraf : International Numismatic Club Museum
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Uluslararası Nümismatik Kulübü Müzesi, pek çok müzenin girişimiyle 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı bir sergini açtı.
Uluslararası Nümismatik Kulübü Müzesi 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergisini Moskova'da açtı. Sergide antik sikkeler, dekoratif sanat objeleri, minyatür taş oymalar, sanatsal metaller, tablolar, mimari detaylar ve arkeolojik buluntular yer alıyor.
Uluslararası Nümismatik Kulübü Müzesi basın servisinden yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:

'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' sergisi Ermitaj, Puşkin Müzesi, Tarih Müzesi, Rus Müzesi, Tretyakov Galerisi, Novgorod Devlet Müze-Rezervi, Hıristiyan Kültürü Müzesi ve en iyi özel koleksiyonların işbirliğinin bir neticesi olarak açıldı. Büyük devlet müzelerinin ve özel koleksiyonların eserlerini bir araya getirecek böylesine büyük ölçekli bir proje daha önce Rusya'da hiç yapılmamıştı.

Müzenin en önemli parçası olarak Bizans sarayı ile yakın iş ilişkileri olan Tmutarakan Prensi Oleg Mihail'e ait altın bir parça olarak kabul ediliyor. Bir diğer önemli eserin ise XI. yüzyılda Bizans'ta yapılan Pantokrator İsa'yı tasvir eden bir minyatür olduğu dile getiriliyor.
Bu sanat eserlerinin Tretyakov Galerisi'nde muhafaza edildiği belirtilirken ışığa karşı hassasiyeti nedeniyle daha önce hiç sergilenmediği ancak 'Bizans Senfonisi' sergisinde de sınırlı bir süre için sergileneceği aktarıldı.
© Fotoğraf : International Numismatic Club MuseumMoskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi
Moskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
Moskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi
© Fotoğraf : International Numismatic Club Museum
Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Olga Lyubimova söz konuyu sergiye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:
Bizans'ın Eski Rusya'nın kültürel oluşumundaki rolü çok büyüktü. Hıristiyanlaşmayla birlikte yüzlerce tercüme kitap Rusya'ya getirildi ve tüm bunlara ek olarak taş inşa becerilerinden esinlenildi. Eski Rus kültürü üzerindeki önemli bir etki kaynağı da paralarda yer alan muhtelif işaretlerdi.
Moskova'da açılan sergi interaktif ve multimedya teknolojileriyle donatıldı. Ayrıca vitrinlerde, her bir eser hakkında bilgi içeren dijital tabletlerle destekleniyor.
© Fotoğraf : International Numismatic Club MuseumMoskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi
Moskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
Moskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi
© Fotoğraf : International Numismatic Club Museum
Uluslararası Nümismatik Kulübü Müzesi kurucusu Vagit Alekperov, “Nümismatik Müzesi için bu, ülkenin önde gelen kültür merkezleriyle gerçekleştirdiğimiz dördüncü ortak proje. Her seferinde bilgiye erişimi herkese açmak için çabalıyoruz. Nümismatik de geçmiş dönemleri anlamak için evrensel bir anahtar. Serginin merkezinde Bizans sikkelerinden oluşan eşsiz bir koleksiyon yer alıyor. Sergilenen 500 sikkenin tam yarısı Ermitaj Müzesi koleksiyonlarından ve benim özel koleksiyonumdan” cümlelerini dile getirdi.
Devlet Tarih Müzesi Genel Müdürü Aleksey Levykin, devlet müzelerini ve özel koleksiyonları bir araya getiren böyle bir sergiyi düzenlemek için çok yüksek düzeyde bir ortaklığa ihtiyaç olduğunu belirttiği konuşmasında, “Bizim için Uluslararası Nümismatik Kulübü'nün projesine katılmak çok önemli ve anlamlı” diye ekledi.
© Fotoğraf : International Numismatic Club MuseumMoskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi
Moskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
Moskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi
© Fotoğraf : International Numismatic Club Museum
Sergide Rus Müzesi'nden de sekiz parça yer alırken Rus Müzesi Genel Müdürü Alla Manilova, “Kabartma taş ikonalarımızda tasvir edilen İsa, Meryem Ana ve aziz imgelerinin Bizans sikkelerindeki imgeleri yankılaması ve bazen sadece yankılamakla kalmayıp doğrudan tekrar etmesi şaşırtıcıdır" cümlesini kaydetti.
Rusya Tarih Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Anavatan Tarihi Vakfı İcra Direktörü Ruslan Gagkuyev'e de sikkelerin, Bizans'ın gelişiminin ana aşamalarını tanımlayan çeşitli sembolleri incelemeyi ve Rusya ile olan ekonomik ve manevi bağları daha iyi anlamayı mümkün kıldığını vurguladı.
Hıristiyan Kültürü Müzesi Müdürü Daniil Nedostup, “Müzemizin ana konseptlerinden biri, ilk Hıristiyan imparator Büyük Konstantin'den son Rus imparatoru 2. Nikolay'a kadar bir sergi oluşturmaktır” dedi.
© Fotoğraf : International Numismatic Club MuseumMoskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi
Moskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
Moskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi
© Fotoğraf : International Numismatic Club Museum
Sergi için özel olarak, figürlerine dokunulabilen ve imparatorluk kıyafetlerinin her bir parçasının gizli anlamı öğrenilebilen Bizans hükümdarlarını tasvir eden rölyefler yapıldı.
Sergi alanı şeffaf sütun dizisi ve kemerler ile ziyaretçileri ortaçağ mimarisi dünyasına götürüyor. Formların ise kilise ve seküler mimariden esinlenilerek Bizans sikkesinin ikili doğasını yansıttığı ifade edildi.
Sergi, 01 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.
© Fotoğraf : International Numismatic Club Museum
Moskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi - Sputnik Türkiye
1/2
© Fotoğraf : International Numismatic Club Museum
© Fotoğraf : International Numismatic Club Museum
Moskova'daki 'Bizans Senfonisi: Yerin ve Göğün Hazineleri' adlı sergi - Sputnik Türkiye
2/2
© Fotoğraf : International Numismatic Club Museum
1/2
© Fotoğraf : International Numismatic Club Museum
2/2
© Fotoğraf : International Numismatic Club Museum
Ermitaj Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
MULTİMEDYA
Ermitaj Müzesi'ndeki Cumhuriyet'in 100. yılına özel sergiden fotoğraflar
17 Kasım 2023, 12:13
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