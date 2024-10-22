Bir siyasi parti daha kuruluyor: Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak?

"Önümüzdeki dönem: Türk Milleti'nin güçlü yarınlarını inşa edecek; hazinesini dolduracak; yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde, enflasyonu ve faizi hem düşürecek hem kontrol altına alacak; istihdamı artıracak; çalışan sayımızın emeklilerimizle makul oranda olabilmesi için, kalkınma ve istihdam programını uygulayacak ve eğitimi, adaleti, liyakati kalkınmamızın lokomotifi yapacak siyasi bir gayretin ve yoğun bir hazırlığın içerisindeyiz.

Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir inşallah. Kamuoyuna duyurduğumuzda, tüm memleket sathında, milletimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz."