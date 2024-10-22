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Bir siyasi parti daha kuruluyor: Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak?
Bir siyasi parti daha kuruluyor: Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak?
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'den 2023 genel seçimlerinden önce istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir siyasi parti kuruyor. 28 Ekim Pazartesi günü parti tanıtımının... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T20:29+0300
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İYİ Parti eski İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yeni bir siyasi parti kuruyor. 28 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nden önce Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.Seçim öncesi Yavuz Ağıralioğlu, "Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" şeklinde bir açıklama da yapmıştı.İstifadan bir süre sonra ise 'İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor?' sorusu da gündeme geldi.Meral Akşener'in 2024 yerel seçimlerinden sonra İYİ Parti'den bir daha Genel Başkan adayı olmayacağını duyurmasının ardından açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu siyasi parti kurma yolunda ilk sinyali şu sözlerle vermişti: Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı nedir?Geçen bu sürecin ardından Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni bir siyasi parti kuracağı gündeme geldi. Partinin tanıtım toplantısının 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtilirken partinin adının ne olacağı konuşulurken 'Anahtar Parti' ismi ortaya atıldı. İddia sonrasında ise sosyal medyada 'Anahtar Parti' isimli kullanıcı adlarının alındığı görüldü.Yavuz Ağıralioğlu kimdir?Trabzon Çaykara Eğridere köyünde 1972 yılında doğan Yavuz Ağıralioğlu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1995 ila 1997 yılları arasında Alperen Ocakları Genel Başkanlığı yapan Ağıralioğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği ve BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına aday olan Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'ye ise 2018 yılında katıldı. Ağıralioğlu, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçildi, Temmuz 2018 ile Temmuz 2019 arasında dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu. 2019-2020 yıllarında ise İYİ Parti Sözcüsü olan Yavuz Ağıralioğlu 28 Mart 2023'te İYİ Parti'den istifa etti.Türkiye'de kaç siyasi parti var?Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı resmi internet sitesinde yer alan son bilgiye göre Türkiye'de güncel olarak 155 siyasi parti varlığını devam ettiriyor. Yavuz Ağıralioğlu'nun resmen bir parti kurduğunu bildirmesinin ardından bu sayı 156 olacak.
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yavuz ağıralioğlu partisi, yavuz ağıralioğlu parti mi kuruyor, yavuz ağıralioğlunun partisinin adı nedir, yavuz ağıralioğlu parti tanıtım, yavuz ağıralioğlu kimdir, yavuz ağıralioğlu kaç yaşında, yavuz ağıralioğlu eşi kim, türkiyede kaç siyasi parti var, siyasi parti sayısı, yavuz ağıralioğlu iyi partiden ne zaman istifa etti.

Bir siyasi parti daha kuruluyor: Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak?

20:29 22.10.2024 (güncellendi: 20:35 22.10.2024)
© Facebook / Yavuz AğıralioğluİYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili, Ülkü Ocakları Eski Başkanlarından Yavuz Ağıralioğlu
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili, Ülkü Ocakları Eski Başkanlarından Yavuz Ağıralioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Facebook / Yavuz Ağıralioğlu
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İYİ Parti'den 2023 genel seçimlerinden önce istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir siyasi parti kuruyor. 28 Ekim Pazartesi günü parti tanıtımının gerçekleştirileceğinin gündeme gelmesinin ardından Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adının ne olacağı da merak konusu oldu.
İYİ Parti eski İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yeni bir siyasi parti kuruyor. 28 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nden önce Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.
Seçim öncesi Yavuz Ağıralioğlu, "Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" şeklinde bir açıklama da yapmıştı.
İstifadan bir süre sonra ise 'İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor?' sorusu da gündeme geldi.
Meral Akşener'in 2024 yerel seçimlerinden sonra İYİ Parti'den bir daha Genel Başkan adayı olmayacağını duyurmasının ardından açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu siyasi parti kurma yolunda ilk sinyali şu sözlerle vermişti:

"Önümüzdeki dönem: Türk Milleti'nin güçlü yarınlarını inşa edecek; hazinesini dolduracak; yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde, enflasyonu ve faizi hem düşürecek hem kontrol altına alacak; istihdamı artıracak; çalışan sayımızın emeklilerimizle makul oranda olabilmesi için, kalkınma ve istihdam programını uygulayacak ve eğitimi, adaleti, liyakati kalkınmamızın lokomotifi yapacak siyasi bir gayretin ve yoğun bir hazırlığın içerisindeyiz.

Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir inşallah. Kamuoyuna duyurduğumuzda, tüm memleket sathında, milletimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz."

Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı nedir?

Geçen bu sürecin ardından Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni bir siyasi parti kuracağı gündeme geldi.
Partinin tanıtım toplantısının 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtilirken partinin adının ne olacağı konuşulurken 'Anahtar Parti' ismi ortaya atıldı. İddia sonrasında ise sosyal medyada 'Anahtar Parti' isimli kullanıcı adlarının alındığı görüldü.

Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

Trabzon Çaykara Eğridere köyünde 1972 yılında doğan Yavuz Ağıralioğlu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
1995 ila 1997 yılları arasında Alperen Ocakları Genel Başkanlığı yapan Ağıralioğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği ve BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
2011 yılında Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına aday olan Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'ye ise 2018 yılında katıldı. Ağıralioğlu, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçildi, Temmuz 2018 ile Temmuz 2019 arasında dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu. 2019-2020 yıllarında ise İYİ Parti Sözcüsü olan Yavuz Ağıralioğlu 28 Mart 2023'te İYİ Parti'den istifa etti.

Türkiye'de kaç siyasi parti var?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı resmi internet sitesinde yer alan son bilgiye göre Türkiye'de güncel olarak 155 siyasi parti varlığını devam ettiriyor. Yavuz Ağıralioğlu'nun resmen bir parti kurduğunu bildirmesinin ardından bu sayı 156 olacak.
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