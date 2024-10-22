https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ameliyatta-haberi-olmadan-midesi-alindi-17-kilo-veren-adam-olumden-dondu-1089547298.html

Ameliyatta haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo veren adam ölümden döndü

Ameliyatta haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo veren adam ölümden döndü

Sputnik Türkiye

Diyabet hastalığı nedeniyle İstanbul Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede ameliyat olan Murat Polat, kendisine söylenilmeden midesinin alındığını iddia etti... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T23:58+0300

2024-10-22T23:58+0300

2024-10-22T23:58+0300

türkiye

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İstanbul Beşiktaş'ta diyabet ameliyatı olan Murat Polat kendisine haber verilmeden midesinin alındığını öğrendi.2023 yılı Nisan ayında İstanbul Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede diyabet hastalığı için doktora giden Murat Polat'ın ameliyatta kendisinin haberi olmadan midesi operasyonla alındı. Ameliyat sonrası 6 ayda 17 kilo kaybeden hasta başka bir doktora durumu öğrenmek için başvurdu. Yapılan incelemelerde midesinin alındığını öğrenen Murat Polat, Beşiktaş'ta tedavi olduğu doktordan şikayetçi oldu. Yeni gittiği doktor ölümden döndüğünü belirterek 5 yıl boyunca tedavi olması gerektiğini söyledi. Kendisine kayıt dışı işlem yapıldığını belirten hasta Murat Polat hastanenin vergi kaçırdığını belirtti. '6 ay içerisinde 64 kiloya kadar düştüm'Ameliyat sonrası yaşadıklarını anlatan Murat Polat “Geçtiğimiz yıl nisan ayında diyabet için ameliyat yapıldı. Sonrasında sürekli olarak sağlığım kötü gitmeye başladı. Ameliyatı yapan doktor 7-8 kilo vermem gerektiğini söylerken ben 17 kilo verdim. Daha sonraki süreçte doktorla yaptığım görüşmede durumumum iyi olduğu, ve mideme dokunulmadığı ısrarla söylendi. Farklı bir doktora göründüğümde ise midemin yarısının alındığını öğrendim. Eski sağlığıma dönemim 5 yıl süreceğini öğrendiğimde ise hastane ve doktordan şikayetçi oldum. 81 kilo ile başladığım ameliyat sürecinde 6 ay içerisinde 64 kiloya kadar düştüm. Bu sürecin ardından yasal haklarımızı arayacağımızı söylediğimizde hastane bize tedavi masraflarını karşılamayı ve para vermeyi teklif etti ama kabul etmedik. Bunun dışında da ameliyat ücretini bir odada hiçbir resmi evrak vermeden elden aldılar. Sadece bir boş kağıda yazılmış olarak bilgileri veriyorlar. Benim amacım Sağlık Bakanlığı'nın bu tarz insan sağlığını bozan işletmelere ve böyle şarlatan doktorlara izin vermemesi” dedi.

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