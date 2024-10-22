https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bebek-olumlerinin-arastirilmasi-icin-meclis-arastirma-komisyonu-kuruldu-1089544033.html
Bebek ölümlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Bebek ölümlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Sputnik Türkiye
Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T21:33+0300
2024-10-22T21:33+0300
2024-10-22T21:33+0300
türkiye
özel hastane
yenidoğan
meclis araştırma komisyonu
öneri
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Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması maksadıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğu duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/yenidogan-cetesi-nasil-tespit-edildi-bakan-memisoglundan-yeni-aciklama-1089509915.html
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özel hastane, yenidoğan, meclis araştırma komisyonu, öneri, tbmm
özel hastane, yenidoğan, meclis araştırma komisyonu, öneri, tbmm
Bebek ölümlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Ayrıntılar geliyor
Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması maksadıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğu duyuruldu.