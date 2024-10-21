https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/prof-dr-devrim-ozkan-komsusu-olan-anne-ve-kizini-darp-etmekten-tutuklandi-1089495842.html

Prof. Dr. Devrim Özkan, komşusu olan anne ve kızını darp etmekten tutuklandı

Prof. Dr. Devrim Özkan, komşusu olan anne ve kızını darp etmekten tutuklandı

Sputnik Türkiye

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan, aynı apartmanda oturduğu iki kadını darp ettiği iddiasıyla tutuklandı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T18:29+0300

2024-10-21T18:29+0300

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türkiye

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

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prof. dr. devrim özkan

gaziantep

gaziantep üniversitesi

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Şanlıurfa'da yaşanan olayda, avukat N.B.Ç. ve annesi L.Ö, aynı binada oturdukları Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına darp ve tehdit suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlattı. Prof. Dr. Özkan polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından ise sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'darp ve silahla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazeteciyi de tehdit etmiş Öte yandan Prof. Dr. Özkan'ın, kendisine bu iddiaları soran muhabire küfürlü yanıtlar vererek tehdit ettiğine dair görüntülerin yer aldığı video da sosyal medyada büyük tepki çekti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/mezarlikta-silahli-saldiri-anne-ve-iki-kizi-olduruldu-1089495432.html

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