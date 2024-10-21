https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/prof-dr-devrim-ozkan-komsusu-olan-anne-ve-kizini-darp-etmekten-tutuklandi-1089495842.html
Prof. Dr. Devrim Özkan, komşusu olan anne ve kızını darp etmekten tutuklandı
Prof. Dr. Devrim Özkan, komşusu olan anne ve kızını darp etmekten tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan, aynı apartmanda oturduğu iki kadını darp ettiği iddiasıyla tutuklandı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T18:29+0300
2024-10-21T18:29+0300
2024-10-21T18:29+0300
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kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadına karşı şiddet
prof. dr. devrim özkan
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Şanlıurfa'da yaşanan olayda, avukat N.B.Ç. ve annesi L.Ö, aynı binada oturdukları Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına darp ve tehdit suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlattı. Prof. Dr. Özkan polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından ise sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'darp ve silahla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazeteciyi de tehdit etmiş Öte yandan Prof. Dr. Özkan'ın, kendisine bu iddiaları soran muhabire küfürlü yanıtlar vererek tehdit ettiğine dair görüntülerin yer aldığı video da sosyal medyada büyük tepki çekti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/mezarlikta-silahli-saldiri-anne-ve-iki-kizi-olduruldu-1089495432.html
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kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, prof. dr. devrim özkan, gaziantep, gaziantep üniversitesi
kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, prof. dr. devrim özkan, gaziantep, gaziantep üniversitesi
Prof. Dr. Devrim Özkan, komşusu olan anne ve kızını darp etmekten tutuklandı
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan, aynı apartmanda oturduğu iki kadını darp ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Şanlıurfa'da yaşanan olayda, avukat N.B.Ç. ve annesi L.Ö, aynı binada oturdukları Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına darp ve tehdit suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlattı. Prof. Dr. Özkan polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından ise sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'darp ve silahla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gazeteciyi de tehdit etmiş
Öte yandan Prof. Dr. Özkan'ın, kendisine bu iddiaları soran muhabire küfürlü yanıtlar vererek tehdit ettiğine dair görüntülerin yer aldığı video da sosyal medyada büyük tepki çekti