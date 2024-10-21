https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/mezarlikta-silahli-saldiri-anne-ve-iki-kizi-olduruldu-1089495432.html
Mezarlıkta silahlı saldırı: Anne ve iki kızı öldürüldü
Mezarlıkta silahlı saldırı: Anne ve iki kızı öldürüldü
Sputnik Türkiye
Adana'da mezarlık ziyaretine giden anne ve iki kızı kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitirdi. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T17:53+0300
2024-10-21T17:53+0300
2024-10-21T17:53+0300
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adana
kadın cinayeti
silahlı saldırı
polis
soruşturma
cinayet
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Adana Buruk Mezarlığı'na bir yakınlarının mezarını ziyaret etmek için gelen anne ve iki kızı, mezarlık içerisinde bankta otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.Motosikletle kaçtı Saldırgan, olay yerinden motosiklet ile kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri üç kişinin de yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaçan kişinin bulunması için geniş çaplı arama yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/adanada-annesini-once-bicakladi-sonra-bastonla-bogarak-oldurdu-1089226033.html
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adana, kadın cinayeti, silahlı saldırı, polis, soruşturma, cinayet
adana, kadın cinayeti, silahlı saldırı, polis, soruşturma, cinayet
Mezarlıkta silahlı saldırı: Anne ve iki kızı öldürüldü
Adana'da mezarlık ziyaretine giden anne ve iki kızı kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitirdi.
Adana Buruk Mezarlığı'na bir yakınlarının mezarını ziyaret etmek için gelen anne ve iki kızı, mezarlık içerisinde bankta otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırgan, olay yerinden motosiklet ile kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri üç kişinin de yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaçan kişinin bulunması için geniş çaplı arama yapılıyor.