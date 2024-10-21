https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/mezarlikta-silahli-saldiri-anne-ve-iki-kizi-olduruldu-1089495432.html

Mezarlıkta silahlı saldırı: Anne ve iki kızı öldürüldü

Mezarlıkta silahlı saldırı: Anne ve iki kızı öldürüldü

Sputnik Türkiye

Adana'da mezarlık ziyaretine giden anne ve iki kızı kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitirdi. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T17:53+0300

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türkiye

adana

kadın cinayeti

silahlı saldırı

polis

soruşturma

cinayet

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Adana Buruk Mezarlığı'na bir yakınlarının mezarını ziyaret etmek için gelen anne ve iki kızı, mezarlık içerisinde bankta otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.Motosikletle kaçtı Saldırgan, olay yerinden motosiklet ile kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri üç kişinin de yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaçan kişinin bulunması için geniş çaplı arama yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/adanada-annesini-once-bicakladi-sonra-bastonla-bogarak-oldurdu-1089226033.html

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Sputnik Türkiye

adana, kadın cinayeti, silahlı saldırı, polis, soruşturma, cinayet