https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/bekci-alimi-basvurularinda-son-durum-2024-yili-hangi-iller-ve-ilceler-bekci-alacak-1089500539.html
Bekçi alımı başvurularında son durum: 2024 yılı hangi iller ve ilçeler bekçi alacak?
Bekçi alımı başvurularında son durum: 2024 yılı hangi iller ve ilçeler bekçi alacak?
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından alınan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını merak eden kişiler il ve... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T21:10+0300
2024-10-21T21:10+0300
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bekçi
polis
polis akademisi
polis memuru
bekçilik
gece bekçileri
çarşı ve mahalle bekçileri hakkında kanun teklifi
maaş
brüt maaş
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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi açıklama bekleniyor.2024 yılı Bekçi alımını bekleyen kişiler arama motorlarında Bekçilik başvuru tarihlerini aratıyor. Polis Akademisi tarafından belirlenen sayıya göre il ve ilçelerde görev alabilecek kişiler toplum güvenliği için gece ve gündüz saatlerinde faaliyet gösteriyor. EGM bünyesinde görev almak isteyenler öncelikle ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, fiziki yeterlilik ve sözlü sınav süreçlerini geçmesi gerekiyor. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. 2024 yılı resmi açıklaması geldiğinde il ve ilçelerin alım sayıları da açıklanacak.Bekçi maaşları ne kadar?Bekçi maaşlarının 32 bin liradan başlayarak 52 bin liraya kadar yükselebildiği ifade edildi. Görev yapılan il ve ilçe maaşlarda etkili oluyor. Bekçi olma şartları nedir?Bekçi olmak isteyenlerin, (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamuda yasaklı olmamak, kötü şöhretli olmamak, memuriyete engel cezası olmamak) gibi bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/binlerce-kisi-bekliyor-iup-maaslari-ne-zaman-yatacak-1089497749.html
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bekçi alımı, bekçi başvuru, bekçi başvuru şartları, bekçilik alımı
bekçi alımı, bekçi başvuru, bekçi başvuru şartları, bekçilik alımı
Bekçi alımı başvurularında son durum: 2024 yılı hangi iller ve ilçeler bekçi alacak?
21:10 21.10.2024 (güncellendi: 21:13 21.10.2024)
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından alınan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını merak eden kişiler il ve ilçelerde istihdam edilecek bekçi sayısını araştırıyor.
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi açıklama bekleniyor.
2024 yılı Bekçi alımını bekleyen kişiler arama motorlarında Bekçilik başvuru tarihlerini aratıyor. Polis Akademisi tarafından belirlenen sayıya göre il ve ilçelerde görev alabilecek kişiler toplum güvenliği için gece ve gündüz saatlerinde faaliyet gösteriyor. EGM bünyesinde görev almak isteyenler öncelikle ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, fiziki yeterlilik ve sözlü sınav süreçlerini geçmesi gerekiyor. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. 2024 yılı resmi açıklaması geldiğinde il ve ilçelerin alım sayıları da açıklanacak.
Bekçi maaşlarının 32 bin liradan başlayarak 52 bin liraya kadar yükselebildiği ifade edildi. Görev yapılan il ve ilçe maaşlarda etkili oluyor.
Bekçi olma şartları nedir?
Bekçi olmak isteyenlerin, (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamuda yasaklı olmamak, kötü şöhretli olmamak, memuriyete engel cezası olmamak) gibi bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.