https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/bakan-yerlikaya-15-temmuzdan-bugune-kadar-fetoye-yonelik-178-bin-406-operasyon-yapildi-1089488225.html
Bakan Yerlikaya: 15 Temmuz'dan bugüne kadar FETÖ'ye yönelik 178 bin 406 operasyon yapıldı
Bakan Yerlikaya: 15 Temmuz'dan bugüne kadar FETÖ'ye yönelik 178 bin 406 operasyon yapıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'yö yenilik gerçekleştirilen operasyon sayısını açıkladı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T14:17+0300
2024-10-21T14:17+0300
2024-10-21T14:17+0300
politika
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
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FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz 201'dan bugüne kadar yapılan FETÖ operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/feto-elebasi-fethullah-gulen-oldu-1089469774.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması
Bakan Yerlikaya: 15 Temmuz'dan bugüne kadar FETÖ'ye yönelik 178 bin 406 operasyon yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'yö yenilik gerçekleştirilen operasyon sayısını açıkladı.
FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz 201'dan bugüne kadar yapılan FETÖ operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan, FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ’ye yönelik 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz' sözü bizim başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ’yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allahtan Rahmet, Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."