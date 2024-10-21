https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/feto-elebasi-fethullah-gulen-oldu-1089469774.html

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

Sputnik Türkiye

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü bildirildi. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından FETÖ... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T08:19+0300

2024-10-21T08:19+0300

2024-10-21T09:02+0300

türkiye

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fetullah gülen

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakın bazı internet siteleri tarafından Fethullah Gülen'in 83 yaşında öldüğü iddia edildi. Fethullah Gülen'in öldüğünü yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından doğruladı. Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara'ya bilgi geldiğini ve Gülen'in ölüm haberinin teyitli olduğunu söyledi. Fırat, CNN Türk canlı yayınında "Çok net söyleyebiliriz. Ankara'ya da bu bilgi ulaştı. Teyitli olarak söyleyebiliyoruz ki, Fethullah Gülen öldü" ifadelerini kullandı.Fethullah Gülen öldü mü? Fethullah Gülen neden öldü?Hande Fırat, "Son dönemde sağlığı son derece sıkıntılıydı. Hem böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı. Kendisiyle ilgili ilk kez örgüt içindeki kavgayı ekrana getirmiştik. Avrupa ve Amerika ekibi arasında para kavgasından dolayı; Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarıldıktan sonra sağlığının kötüye gittiği bilinen bir gerçek" ifadelerini kullandı.FETÖ'ye yakın siteler dün akşam saatlerinden itibaren Gülen'in öldüğüne ilişkin iddiayı gündeme getirdi. Son olarak FETÖ'ye yakın bir site, Gülen'in 20 Ekim'de hastanede hayatını kaybettiğini öne sürdü. Açıklamanın ardından söz konusu siteye erişim kapandı. FETÖ lideri Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunduğu çiftlikten başka bir yere götürülürken görüntülenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/oldu-deniliyordu-fethullah-gulen-turkiyeye-mi-getirildi--1084518103.html

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