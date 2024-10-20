https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/zaporojyede-yabanci-parali-askerlerin-konuslandigi-alan-vuruldu-1089451679.html

Zaporojye'de yabancı paralı askerlerin konuşlandığı alan vuruldu

Zaporojye'de yabancı paralı askerlerin konuşlandığı alan vuruldu

Sputnik Türkiye

Zaporojye'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı yabancı paralı askerlerin konuşlandığı alanın vurulduğu bildirildi. 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T00:47+0300

2024-10-20T00:47+0300

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ukrayna krizi

sergey lebedev

nikolayev

direniş

ukrayna silahlı kuvvetleri

paralı asker

zaporojye bölgesi

kiev

referandum

melitopol

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e verdiği demeçte Zaporojye'nin Kiev’in kontrolündeki kısmında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı yabancı paralı askerlerin konuşlandığı alanın vurulduğunu söyledi.Lebedev, “Zaporojye’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alan vuruldu. Bandera destekçileri ve yabancı paralı askerler, köpek eğitim merkezine yerleşti. Burada Zaporojye yönünde saldırı operasyonları yürütmek üzere hazırlık ve birimlere dağıtım çalışmaları yapılıyordu. Birimlerin konuşlandığı alanın yakınında küçük bir mühimmat deposu da bulunuyordu. Orası da patlatıldı” dedi.Lebedev, saldırıda ilk verilere göre 20'den fazla militanın öldürüldüğü, 60'tan fazlasının da yaralandığını belirtti.Akşam saatlerinde Ukrayna medyası, Zaporojye'de bir dizi patlama yaşandığını bildirmişti.Zaporojye Bölgesi, Eylül 2022'de düzenlenen referandumla Rusya’ya bağlanmıştı. Bölgenin yüzde 70’inden fazlası Rusya’nın kontrolünde. Mart 2023'ten bu yana Melitopol kenti bölgenin idari merkezi durumunda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/rus-ordusunun-hizi-alinamiyor-donetskte-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1089430465.html

nikolayev

zaporojye bölgesi

kiev

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sergey lebedev, nikolayev, direniş, ukrayna silahlı kuvvetleri, paralı asker, zaporojye bölgesi, kiev, referandum, melitopol