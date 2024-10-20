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SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
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ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
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ÖZEL HABER
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/zaporojyede-yabanci-parali-askerlerin-konuslandigi-alan-vuruldu-1089451679.html
Zaporojye'de yabancı paralı askerlerin konuşlandığı alan vuruldu
Zaporojye'de yabancı paralı askerlerin konuşlandığı alan vuruldu
Sputnik Türkiye
Zaporojye'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı yabancı paralı askerlerin konuşlandığı alanın vurulduğu bildirildi. 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T00:47+0300
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ukrayna krizi
sergey lebedev
nikolayev
direniş
ukrayna silahlı kuvvetleri
paralı asker
zaporojye bölgesi
kiev
referandum
melitopol
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e verdiği demeçte Zaporojye'nin Kiev’in kontrolündeki kısmında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı yabancı paralı askerlerin konuşlandığı alanın vurulduğunu söyledi.Lebedev, “Zaporojye’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alan vuruldu. Bandera destekçileri ve yabancı paralı askerler, köpek eğitim merkezine yerleşti. Burada Zaporojye yönünde saldırı operasyonları yürütmek üzere hazırlık ve birimlere dağıtım çalışmaları yapılıyordu. Birimlerin konuşlandığı alanın yakınında küçük bir mühimmat deposu da bulunuyordu. Orası da patlatıldı” dedi.Lebedev, saldırıda ilk verilere göre 20'den fazla militanın öldürüldüğü, 60'tan fazlasının da yaralandığını belirtti.Akşam saatlerinde Ukrayna medyası, Zaporojye'de bir dizi patlama yaşandığını bildirmişti.Zaporojye Bölgesi, Eylül 2022'de düzenlenen referandumla Rusya’ya bağlanmıştı. Bölgenin yüzde 70’inden fazlası Rusya’nın kontrolünde. Mart 2023'ten bu yana Melitopol kenti bölgenin idari merkezi durumunda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/rus-ordusunun-hizi-alinamiyor-donetskte-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1089430465.html
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sergey lebedev, nikolayev, direniş, ukrayna silahlı kuvvetleri, paralı asker, zaporojye bölgesi, kiev, referandum, melitopol
sergey lebedev, nikolayev, direniş, ukrayna silahlı kuvvetleri, paralı asker, zaporojye bölgesi, kiev, referandum, melitopol

Zaporojye'de yabancı paralı askerlerin konuşlandığı alan vuruldu

00:47 20.10.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an
Özel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Zaporojye'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı yabancı paralı askerlerin konuşlandığı alanın vurulduğu bildirildi.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e verdiği demeçte Zaporojye'nin Kiev’in kontrolündeki kısmında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı yabancı paralı askerlerin konuşlandığı alanın vurulduğunu söyledi.
Lebedev, “Zaporojye’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alan vuruldu. Bandera destekçileri ve yabancı paralı askerler, köpek eğitim merkezine yerleşti. Burada Zaporojye yönünde saldırı operasyonları yürütmek üzere hazırlık ve birimlere dağıtım çalışmaları yapılıyordu. Birimlerin konuşlandığı alanın yakınında küçük bir mühimmat deposu da bulunuyordu. Orası da patlatıldı” dedi.
Lebedev, saldırıda ilk verilere göre 20'den fazla militanın öldürüldüğü, 60'tan fazlasının da yaralandığını belirtti.
Akşam saatlerinde Ukrayna medyası, Zaporojye'de bir dizi patlama yaşandığını bildirmişti.
Zaporojye Bölgesi, Eylül 2022'de düzenlenen referandumla Rusya’ya bağlanmıştı. Bölgenin yüzde 70’inden fazlası Rusya’nın kontrolünde. Mart 2023'ten bu yana Melitopol kenti bölgenin idari merkezi durumunda.
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