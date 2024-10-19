https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/rus-ordusunun-hizi-alinamiyor-donetskte-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1089430465.html

Rus ordusunun hızı alınamıyor: Donetsk’te bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Rus ordusunun hızı alınamıyor: Donetsk’te bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin saldırılarına son vermek ve Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Donetsk... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T13:01+0300

2024-10-19T13:01+0300

2024-10-19T13:39+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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donbass

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zoryanoye köyünü ele geçirdi.Cephenin diğer istikametlerinde de düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden Rus ordu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve taktik konumlarını iyileştirdi.Ukrayna ordusunun son bir günde verdiği asker kaybı bin 860 olarak gerçekleşti.Ukrayna genelinde orduyu besleyen yakıt ve enerji altyapı tesisleri, hava üsleri, Ukrayna ordusunun teçhizatı ve insan gücünün yoğun olduğu 138 farklı noktaya hava, füze ve topçu saldırılar düzenlendi.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ait 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 31 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/kremlin-ukrayna-krizinin-cozumunde-en-onemli-kosulumuz-rusyanin-guvenligi-1089419535.html

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