https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/msb-yunan-sahil-guvenlik-botunun-gocmenleri-denizin-ortasinda-biraktigi-anlari-paylasti--1089455012.html

MSB, Yunan Sahil Güvenlik botunun göçmenleri denizin ortasında bıraktığı anları paylaştı

MSB, Yunan Sahil Güvenlik botunun göçmenleri denizin ortasında bıraktığı anları paylaştı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları’nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntüleri... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T12:55+0300

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MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait insansız hava aracı (İHA) ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları’nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları’nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı” ifadelerine yer verildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, ege denizi