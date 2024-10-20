https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/mit-pkkkcknin-sozde-sorumlularindan-caize-selber-ile-emine-ulasi-etkisiz-hale-getirdi-1089454020.html
MİT, PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Caize Selber ile Emine Ulaş'ı etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Caize Selber ile Emine Ulaş'ı etkisiz hale getirdi
Sputnik Türkiye
MİT, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T11:58+0300
2024-10-20T11:58+0300
2024-10-20T11:58+0300
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mit
milli istihbarat teşkilatı
terörist
pkk
ypg/pkk
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK için bölge halkından haraç toplayan, örgütün sözde toplumsal alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Caize Selber ile Emine Ulaş'ı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalarla, PKK/KCK'lı 'Berfin Roj' kod adlı Caize Selber ile 'Tekoşin Dilgeş' kod adlı Emine Ulaş'ın, örgüt üst düzey yöneticileriyle yakın ilişkide olduğu belirlendi.İki teröristin, aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.Teröristlerin, 1999'da katıldıkları örgütte, sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/kemal-kilicdaroglu-hakkinda-sorusturma-baslatildi--1089451822.html
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mit, milli istihbarat teşkilatı, terörist, pkk, ypg/pkk
mit, milli istihbarat teşkilatı, terörist, pkk, ypg/pkk
MİT, PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Caize Selber ile Emine Ulaş'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK için bölge halkından haraç toplayan, örgütün sözde toplumsal alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Caize Selber ile Emine Ulaş'ı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalarla, PKK/KCK'lı 'Berfin Roj' kod adlı Caize Selber ile 'Tekoşin Dilgeş' kod adlı Emine Ulaş'ın, örgüt üst düzey yöneticileriyle yakın ilişkide olduğu belirlendi.
İki teröristin, aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.
Teröristlerin, 1999'da katıldıkları örgütte, sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri belirlendi.