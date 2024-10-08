https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/dunyanin-en-zengin-adami-elon-musktan-donald-trumpa-tam-destek-secmen-kaydini-yapana-1600-lira-1088954165.html

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'tan Donald Trump'a tam destek: Seçmen kaydını yapana 47 dolar verilecek

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'tan Donald Trump'a tam destek: Seçmen kaydını yapana 47 dolar verilecek

Sputnik Türkiye

Elon Musk'un kurduğu Amerika PAC isimli organizasyon, kritik eyaletlerde seçmenleri kayıt yaptırmaya ikna eden kişilere 47 dolar (yaklaşık 1600 lira)... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T10:46+0300

2024-10-08T10:46+0300

2024-10-08T11:04+0300

dünya

abd

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para

donald trump

the trump organization

donald trump jr

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Elon Musk’ın Trump’ı destekleyen Amerika PAC isimli organizasyonu, kritik eyaletlerdeki bir seçmeni ABD Anayasası’nın birinci ve ikinci maddelerini destekleyen bir dilekçeyi imzalamaya ikna eden kişilere 47 dolar ödeme teklif edeceğini açıkladı. Musk, bu girişimi X sosyal medya platformunda “Kolay para” ifadeleriyle duyurdu.Bu ödeme teklifi, özellikle Donald Trump’a oy verme eğiliminde olan seçmenlerin kaydını teşvik etmeyi amaçlıyor. Peki bu nasıl legal?Federal yasalar, bireylere doğrudan oy kullanmaları veya seçmen kaydı yaptırmaları için ödeme yapılmasını yasaklıyor. Ancak Amerika PAC’in dilekçesi, bu yasaları dolaylı bir şekilde aşarak kayıtlı seçmenleri yönlendiren kişilere ödeme yapmayı içeriyor. Hem Musk hem de Amerika PAC, kritik eyaletlerde seçmen kaydını teşvik etme çağrısı yapıyor. Siyasi finansmanı izleyen kâr amacı gütmeyen OpenSecrets’e göre, Amerika PAC bugüne kadar 77 milyon dolardan fazla harcama yaptı. Bu miktarın 41 milyon doları Cumhuriyetçilere destek, 35 milyon doları ise Demokratlara karşı kullanıldı. Amerika PAC’in web sitesi şu anda X’te muhafazakâr hesaplardan paylaşımlar gösteriyor ve kritik eyaletlerde seçmen kaydını artırmak için ödeme yapılan pozisyonlar tanıtıyor.

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