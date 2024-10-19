https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/uyusturucu-saticisi-tuvalet-gorunumlu-gizli-bolmede-yakalandi-1089415056.html

Uyuşturucu satıcısı tuvalet görünümlü gizli bölmede yakalandı

Uyuşturucu satıcısı tuvalet görünümlü gizli bölmede yakalandı

Sputnik Türkiye

İzmir Buca'da düzenlenen baskında uyuşturucu tacirinin tuvalette klozetin olduğu bölümde kumandalı bir düzenekle kapı yaptığı, kapının arkasındaki sığınakta... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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İzmir'de uyuşturucu satıcısı, tuvaletin arkasında gizli bölmedeki sığınakta saklanırken yakalandı.İzmir Narkotik Polisi, Buca ilçesinde C.A. adlı bir kişinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Operasyonda C.A.'ya ve uyuşturucu maddelere rastlayamayan polis ekipleri evin tuvaletinde yaptığı incelemede klozet bölümünün arkasındaki duvarın yapısında menteşeleri fark etti. Duvarın arkasında bir kişinin gizlendiğini tespit eden ekipler kapıya dönüştürülen duvarın arkasından C.A. adlı şahsı yakaladı. Sığınakta poşetler içerisinde çok sayıda uyuşturucu nitelikli 3 bin 612 adet hap ele geçirildi.

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