https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/uyusturucu-saticisi-tuvalet-gorunumlu-gizli-bolmede-yakalandi-1089415056.html
Uyuşturucu satıcısı tuvalet görünümlü gizli bölmede yakalandı
Uyuşturucu satıcısı tuvalet görünümlü gizli bölmede yakalandı
Sputnik Türkiye
İzmir Buca'da düzenlenen baskında uyuşturucu tacirinin tuvalette klozetin olduğu bölümde kumandalı bir düzenekle kapı yaptığı, kapının arkasındaki sığınakta... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T00:48+0300
2024-10-19T00:48+0300
2024-10-19T00:55+0300
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gizli geçit
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İzmir'de uyuşturucu satıcısı, tuvaletin arkasında gizli bölmedeki sığınakta saklanırken yakalandı.İzmir Narkotik Polisi, Buca ilçesinde C.A. adlı bir kişinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Operasyonda C.A.'ya ve uyuşturucu maddelere rastlayamayan polis ekipleri evin tuvaletinde yaptığı incelemede klozet bölümünün arkasındaki duvarın yapısında menteşeleri fark etti. Duvarın arkasında bir kişinin gizlendiğini tespit eden ekipler kapıya dönüştürülen duvarın arkasından C.A. adlı şahsı yakaladı. Sığınakta poşetler içerisinde çok sayıda uyuşturucu nitelikli 3 bin 612 adet hap ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/6-kisinin-oldugu-34-kisinin-yaralandigi-otobus-kazasinda-sofor-tutuklandi-sabah-gunesi-gozumu-aldi-1089414737.html
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uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, gizli, gizli geçit, izmir, izmir valiliği, polis
Uyuşturucu satıcısı tuvalet görünümlü gizli bölmede yakalandı
00:48 19.10.2024 (güncellendi: 00:55 19.10.2024)
İzmir Buca'da düzenlenen baskında uyuşturucu tacirinin tuvalette klozetin olduğu bölümde kumandalı bir düzenekle kapı yaptığı, kapının arkasındaki sığınakta uyuşturucu maddeleri sakladığı ortaya çıktı. Sığınağa yapılan baskında poşetler içerisinde çok sayıda uyuşturucu nitelikli 3 bin 612 adet hap ele geçirildi.
İzmir'de uyuşturucu satıcısı, tuvaletin arkasında gizli bölmedeki sığınakta saklanırken yakalandı.
İzmir Narkotik Polisi, Buca ilçesinde C.A. adlı bir kişinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Operasyonda C.A.'ya ve uyuşturucu maddelere rastlayamayan polis ekipleri evin tuvaletinde yaptığı incelemede klozet bölümünün arkasındaki duvarın yapısında menteşeleri fark etti. Duvarın arkasında bir kişinin gizlendiğini tespit eden ekipler kapıya dönüştürülen duvarın arkasından C.A. adlı şahsı yakaladı. Sığınakta poşetler içerisinde çok sayıda uyuşturucu nitelikli 3 bin 612 adet hap ele geçirildi.