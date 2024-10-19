https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/6-kisinin-oldugu-34-kisinin-yaralandigi-otobus-kazasinda-sofor-tutuklandi-sabah-gunesi-gozumu-aldi-1089414737.html

6 kişinin öldüğü 34 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför tutuklandı: 'Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk'

6 kişinin öldüğü 34 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför tutuklandı: 'Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk'

Sputnik Türkiye

Aksaray-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybettiği ve 34 kişinin yaralandığı otobüs kazasının şoförü... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T00:29+0300

2024-10-19T00:29+0300

2024-10-19T00:29+0300

türkiye

aksaray

otobüs

otobüs şöförü

kaza

tutuklama

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Balıkesir'den Nevşehir'e giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 70 metre sürüklenip şarampole devrildi. Kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.Kaza yerinde gazetecilerin sorusuna yanıtlayarak “Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk” diyen tur otobüsü şoförü, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının kazayla ilgili sürdürdüğü soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yolcu-otobusu-kaza-yapti-4-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-aksaray-ankara-1089367223.html

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