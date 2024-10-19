https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/rusya-disisleri-kuzey-akimin-patlatildigi-bolgede-abd-gemilerini-goren-danimarkali-kaptan-1089426543.html

Rusya Dışişleri: Kuzey Akım’ın patlatıldığı bölgede ABD gemilerini gören Danimarkalı kaptan susturuldu

Rusya Dışişleri: Kuzey Akım’ın patlatıldığı bölgede ABD gemilerini gören Danimarkalı kaptan susturuldu

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalardan günler önce Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgesinde ABD... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T11:44+0300

2024-10-19T11:44+0300

2024-10-19T11:51+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Danimarkalı gazetecilerin 26 Eylül'de yayınlanan bir araştırmasına dikkat çekti.Bu araştırmaya göre, Danimarka’nın Kristiansø limanının kaptanı Jon Anker Nielsen, Kuzey Akım hatlarındaki patlamalardan birkaç gün önce ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde ABD gemilerini tespit etti. Kaptanın bu konuda sessiz kalmaya zorlandığı öne sürüldü.Zaharova, “Bir düşünün, patlamalardan bir haftadan daha kısa bir süre önce, ABD filosu Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgesinde gizlice (transponderleri kapalı şekilde) bir işler çeviriyor. Tüm bu süre boyunca da küçük bir Danimarka limanının talihsiz kaptanı bunu biliyor, ama yıllarca ağzı kapalı tutuluyor” ifadesini kullanarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

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