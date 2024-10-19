https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/lavrov-abd-her-halukarda-bizi-rakip-olarak-gorecek-1089421917.html

Lavrov: ABD her halükarda bizi rakip olarak görecek

Lavrov: ABD her halükarda bizi rakip olarak görecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’deki başkanlık seçimlerinden nasıl sonuç çıkarsa çıksın Washington’un her halükarda Moskova’yı rakip olarak göreceğini... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ‘Argumenti i Fakti’ gazetesine röportajında, ABD’deki başkanlık seçimlerinin Washington-Moskova ilişkilerinin geleceği üzerindeki etkisini değerlendirdi.Lavrov, “Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ABD için bir düşman değilse bile, kesinlikle bir hasım olarak kalacağız. Her halükarda bir rakip olarak kalacağız” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden’in, nükleer silahların azaltılması konusunda ön koşulsuz olarak Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğu yönündeki sözlerine de değinen Rus diplomat, “Bu sözler, seçim öncesinde Demokrat adaya (Kamala Harris'e) puan kazanma isteği” yorumunda bulundu.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, abd başkanlık seçimleri, düşman, rakip, joe biden, nükleer silah, çin, kuzey kore