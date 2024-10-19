Lavrov: ABD her halükarda bizi rakip olarak görecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Cebinizdeki 750 liraya sahip çıkıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:45
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
PUTIN KONUŞUYOR
'NATO bugün Ukraynalıların eliyle, insanlara acımayarak savaşıyor'
16:00
113 dk
YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin korkunç şeması
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
EKSEN ÖZEL
Yahya Sinvar'ın ölümü
19:27
25 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:02
13 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
20:23
4 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
21:05
3 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
07:43
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
08:36
1 dk
PUTİN ÖZEL RÖPORTAJ
'Ukrayna'nın Batı yüzünden düştüğü durum sebebiyle birçok devlet BRICS'e katılmak istiyor"
09:00
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
11:21
4 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
11:38
2 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
12:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
16:10
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
16:26
3 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
16:40
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
16:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
17:11
3 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
17:23
3 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
17:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
18:31
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/lavrov-abd-her-halukarda-bizi-rakip-olarak-gorecek-1089421917.html
Lavrov: ABD her halükarda bizi rakip olarak görecek
Lavrov: ABD her halükarda bizi rakip olarak görecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’deki başkanlık seçimlerinden nasıl sonuç çıkarsa çıksın Washington’un her halükarda Moskova’yı rakip olarak göreceğini... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T10:29+0300
2024-10-19T10:30+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
abd
abd başkanlık seçimleri
düşman
rakip
joe biden
nükleer silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085246058_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_5cdfd89dcda8cdc04333552ad686ff39.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ‘Argumenti i Fakti’ gazetesine röportajında, ABD’deki başkanlık seçimlerinin Washington-Moskova ilişkilerinin geleceği üzerindeki etkisini değerlendirdi.Lavrov, “Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ABD için bir düşman değilse bile, kesinlikle bir hasım olarak kalacağız. Her halükarda bir rakip olarak kalacağız” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden’in, nükleer silahların azaltılması konusunda ön koşulsuz olarak Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğu yönündeki sözlerine de değinen Rus diplomat, “Bu sözler, seçim öncesinde Demokrat adaya (Kamala Harris'e) puan kazanma isteği” yorumunda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/lubnanli-uzman-dunyanin-yeni-bir-uluslararasi-ekonomi-politikasina-ihtiyaci-var-1089413335.html
rusya
çin
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085246058_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_60d96a9f09807a27f8a60df414594465.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, abd başkanlık seçimleri, düşman, rakip, joe biden, nükleer silah, çin, kuzey kore
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, abd başkanlık seçimleri, düşman, rakip, joe biden, nükleer silah, çin, kuzey kore

Lavrov: ABD her halükarda bizi rakip olarak görecek

10:29 19.10.2024 (güncellendi: 10:30 19.10.2024)
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© Sputnik / Максим Блинов
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’deki başkanlık seçimlerinden nasıl sonuç çıkarsa çıksın Washington’un her halükarda Moskova’yı rakip olarak göreceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ‘Argumenti i Fakti’ gazetesine röportajında, ABD’deki başkanlık seçimlerinin Washington-Moskova ilişkilerinin geleceği üzerindeki etkisini değerlendirdi.
Lavrov, “Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ABD için bir düşman değilse bile, kesinlikle bir hasım olarak kalacağız. Her halükarda bir rakip olarak kalacağız” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden’in, nükleer silahların azaltılması konusunda ön koşulsuz olarak Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğu yönündeki sözlerine de değinen Rus diplomat, “Bu sözler, seçim öncesinde Demokrat adaya (Kamala Harris'e) puan kazanma isteği” yorumunda bulundu.
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
DÜNYA
Lübnanlı uzman: Dünyanın yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı var
Dün, 23:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала