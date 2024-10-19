https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/lavrov-abd-her-halukarda-bizi-rakip-olarak-gorecek-1089421917.html
Lavrov: ABD her halükarda bizi rakip olarak görecek
Lavrov: ABD her halükarda bizi rakip olarak görecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’deki başkanlık seçimlerinden nasıl sonuç çıkarsa çıksın Washington’un her halükarda Moskova’yı rakip olarak göreceğini... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T10:29+0300
2024-10-19T10:29+0300
2024-10-19T10:30+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
abd
abd başkanlık seçimleri
düşman
rakip
joe biden
nükleer silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085246058_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_5cdfd89dcda8cdc04333552ad686ff39.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ‘Argumenti i Fakti’ gazetesine röportajında, ABD’deki başkanlık seçimlerinin Washington-Moskova ilişkilerinin geleceği üzerindeki etkisini değerlendirdi.Lavrov, “Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ABD için bir düşman değilse bile, kesinlikle bir hasım olarak kalacağız. Her halükarda bir rakip olarak kalacağız” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden’in, nükleer silahların azaltılması konusunda ön koşulsuz olarak Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğu yönündeki sözlerine de değinen Rus diplomat, “Bu sözler, seçim öncesinde Demokrat adaya (Kamala Harris'e) puan kazanma isteği” yorumunda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/lubnanli-uzman-dunyanin-yeni-bir-uluslararasi-ekonomi-politikasina-ihtiyaci-var-1089413335.html
rusya
çin
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085246058_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_60d96a9f09807a27f8a60df414594465.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, abd başkanlık seçimleri, düşman, rakip, joe biden, nükleer silah, çin, kuzey kore
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, abd başkanlık seçimleri, düşman, rakip, joe biden, nükleer silah, çin, kuzey kore
Lavrov: ABD her halükarda bizi rakip olarak görecek
10:29 19.10.2024 (güncellendi: 10:30 19.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’deki başkanlık seçimlerinden nasıl sonuç çıkarsa çıksın Washington’un her halükarda Moskova’yı rakip olarak göreceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ‘Argumenti i Fakti’ gazetesine röportajında, ABD’deki başkanlık seçimlerinin Washington-Moskova ilişkilerinin geleceği üzerindeki etkisini değerlendirdi.
Lavrov, “Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ABD için bir düşman değilse bile, kesinlikle bir hasım olarak kalacağız. Her halükarda bir rakip olarak kalacağız” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden’in, nükleer silahların azaltılması konusunda ön koşulsuz olarak Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğu yönündeki sözlerine de değinen Rus diplomat, “Bu sözler, seçim öncesinde Demokrat adaya (Kamala Harris'e) puan kazanma isteği” yorumunda bulundu.